Reinfeld : Fast alles in Eigenregie renoviert

110 Gäste feierten mit der DLRG Reinfeld den neuen Stützpunkt in der Badeanstalt.

01. September 2019, 14:51 Uhr

Reinfeld | Nun ist es offiziell: Die neuen Räumlichkeiten der DLRG Reinfeld in der Badeanstalt sind eingeweiht und wurden von der Stadt übergeben. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten hat die DLRG einen neuen Gruppenraum mit einer Kochnische bekommen. „Es ist beeindruckend, was entstehen kann, wenn man gemeinsam anpackt“, sagte Vorsitzender Christian Leschert bei der Einweihung des neuen DLRG-Stützpunktes.



Hiobsbotschaft 2015

Vorher war die DLRG viele Jahre im Rettungszentrum untergebracht, wo nach den Plänen der Stadt nach der Renovierung nun kein Platz mehr für die Rettungsschwimmer sein wird. 2015 erhielt die DLRG mit ihren 270 Mitgliedern die Hiobsbotschaft von der Stadt. Das Rettungszentrum muss dringend saniert werden, die Feuerwehr braucht mehr Platz, DLRG und DRK müssen weichen. Neue Anforderungen der Feuerwehr-Unfallkasse machten diesen Schritt notwendig. Doch schnell fand man gemeinsam mit Bürgermeister Heiko Gerstmann und Bauamtsleiter Stephan Kruse eine Lösung: Die DLRG kehrt zu ihren Wurzeln zurück und bezieht Räume in der Badeanstalt, ist somit viel näher am Einsatzgeschehen. Im Bauausschuss wurden kurzfristig Gelder für das Material zur Verfügung gestellt.

Die Renovierung nahm der Verein selbst in die Hand. Vom Laminat verlegen, Wände spachteln bis hin zum Umbau des Duschbereichs und Erneuerung der Sanitäranlagen renovierten die engagierten Ehrenamtler fast alles in Eigenregie. Was nicht selbst gemacht werden konnte, wurde in versierte Hände gegeben – oftmals wollten die Firmen kein Geld dafür haben. „Danke für die Unterstützung“, lobt Leschert das Engagement vieler Reinfelder für den Traditionsverein und spricht damit auch viele der 110 Gäste am Einweihungstag an.

So entstand innerhalb von nur acht Monaten das neue Domizil. „Warum haben wir nicht gleich daran gedacht“, fragt sich Leschert, der direkt am Herrenteich aufwuchs, sich seit 37 Jahren im Verein engagiert und seit zehn Jahren als Vorsitzender die Geschicke lenkt. Bis 1984 – vor dem Abriss des alten Holzgebäudes und vor dem Neubau des jetzigen Backsteingebäudes – logierte der zweitgrößte Verein der Karpfenstadt in der Badeanstalt am Herrenteich. „Es ist richtig schön, dass wir direkt am Herrenteich sind, das ist viel praktischer für unseren Wochenend-Wachdienst“, freut sich der Vorsitzende.



„Viel praktischer“

Mit einem kalten Büfett und Kaffee und Kuchen für Mitglieder und geladene Gäste feierte die DLRG den ganzen Tag lang die Fertigstellung – Baden bei 30 Grad im Schatten im Herrenteich natürlich inklusive. „Zurückgelassen am Rettungszentrum haben wir unsere drei Vereinsbusse, die sich noch auf ihren Umzug in eine neue Carportanlage freuen“, so Leschert. Das wird im Oktober der Fall sein, wenn die Lehrlinge der Zimmerei-Innung Stormarn mit deren Aufbau fertig sind.

Nur eins macht dem Verein noch ein wenig Kopfzerbrechen: Das 40 Jahre alte Rettungsboot „Hans Behnke“ ist in die Jahre gekommen und der Verein braucht dringend Ersatz. Über Spenden würde sich die DLRG freuen.

