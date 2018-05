Fast 200 000 Stormarner sind zur Wahl aufgerufen

von Rolf Blase

04. Mai 2018, 11:41 Uhr

Die Stormarner Kommunalwahl am Sonntag wartet mit einigen „Rekorden“ auf. Noch nie gab es so viele Wahlberechtigte

(199 517) und noch nie sind auf Kreisebene so viele Parteien angetreten. Elf Vereinigungen mit 257 Kandidaten – 67 mehr als vor fünf Jahren – bemühen sich um einen der nominell 49 Sitze im Kreistag. Tatsächlich dürfte es aufgrund von Überhangs- und Ausgleichsmandaten aber mehr Abgeordnete geben.

Wobei das offizielle Endergebnis erst im Juni feststehen wird. Weil der Direktkandidat der Wählergemeinschaft UWA für Ammersbek (WK 2) und den Kreistagswahlkreis 9 (Bargteheide II) überraschend verstorben ist, hatte die Wahl dort abgesagt werden müssen. Am 3. Juni wird sie nachgeholt. In Städten und Gemeinden sind 776 Mandate zu vergeben. Darauf bewerben sich Kandidaten aus neun Parteien, drei mehr als 2013, und 62 Wählergruppen, zwei weniger als bei der letzten Wahl. In sechs Gemeinden kandidiert lediglich eine Wählergruppe, und es tritt keine Partei an. In Hohenfelde gibt es überhaupt keine gemeindliche Wahl, da bei nur 48 Einwohnern laut Gesetz eine Gemeindeversammlung aus allen Wahlberechtigten gebildet wird. Wie viele Stimmen der Wähler hat, hängt von seinem Heimatort ab. In Städten und Gemeinden über 10 000 Einwohner kann er nur ein Kreuz machen. In kleinen Gemeinden sind es vier bei unter 200 Einwohnern bis zu sieben bei 1250 bis 2500 Einwohnern. Dann geht die Stimmenzahl wieder auf drei und zwei (ab 5000 Einwohner) herunter. Panaschieren – das Verteilen der Stimmen auf mehrere Kandidaten ist möglich, das Kumulieren – mehrere Stimmen für einen Kandidaten– dagegen nicht zulässig.

Die Wahlbeteiligung lag in Stormarn 1994 noch bei 72,1. Seitdem ist sie permanent gesunken, auf zuletzt 47,4 Prozent. Statt mehr als zwei Drittel gingen also nicht mal mehr die Hälfte der Bürger zur Wahl. 2013 hatte die Wahlbeteiligung in Stormarn dabei auch erstmals unter dem Landesdurchschnitt (47,7) gelegen.