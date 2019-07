Duvenstedter Brook-Hus : „Farbwunder Natur“ erleben

Acrylbilder von Sabine Kunte-Fischer lädt zu ihrer Ausstellung im Brook-Hus ein. Die Vernissage findet am Sonntag, 28. Juli, statt.

von shz.de

20. Juli 2019, 16:29 Uhr

Duvenstedt | Vom kommenden Sonnabend, 27. Juli, bis 25. August zeigt der Naturschutzbund (Nabu) im Duvenstedter Brook-Hus unter dem Titel „Farbwunder Natur“ Acrylbilder von Sabine Kunte-Fischer Die Vernissage findet am Sonntag, 28. Juli, um 12 Uhr statt.

Sabine Kunte-Fischer, in Bremen geboren, wohnt in Hamburg-Niendorf und setzt seit etwa zehn Jahren ihren Schwerpunkt auf Acrylmalerei. Seit 2012 werden ihre Arbeiten in zahlreichen Ausstellungen gezeigt. Nun sind ihre farbenfrohen Bilder in der Ausstellung „Farbwunder Natur“ im Duvenstedter Brook-Hus zu sehen.

„Die bunte Vielfalt der Bilder entsteht beim Spaß am Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien. Durch vielseitiges Interesse, Offenheit und Sammeln neuer Ideen ist der Malstil nicht festgelegt, sondern vielfältig und immer wieder neu“, erklärt Sabine Kunte-Fischer. Durch die regelmäßige Betrachtung werden die Gedanken oft zu einer Idee für die Umsetzung und Gestaltung in einem neuen Bild. Das Format und die Farbe des Bildes ergeben sich dann ganz automatisch. Auf die eigene kreative Weiterentwicklung und Experimentierfreude legt die Künstlerin viel Wert gelegt.

Für Sabine Kunte-Fischer ist das Malen ist eine Leidenschaft, die aus dem Herzen kommt. Jedes Bild „ist die Chance für eine subjektive Betrachtung von Farbe, Farbton und Objekt. Die weitere Entwicklung kann Platz für ein Gefühl geben, eine schöne Erinnerung schaffen oder dass sich ein Betrachter einfach an einem Bild erfreut und die Wirkung dessen, was in schönen, bunten Farben dargestellt ist, genießt.“ Die Bilder sollen Fröhlichkeit ausstrahlen. Das Ziel ist erreicht, wenn sie sich auf den Betrachter überträgt..



>Die Ausstellung „Farbwunder Natur“ ist vom 27. Juli bis 25. August im Brook-Hus im Duvenstedter Triftweg 140 zu sehen: Dienstag bis Freitag, 14 - 17 Uhr, Samstag, 12 - 18 Uhr, Sonntag/Feiertag, 10 - 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.