Ammersbek : Farben, Fragmente und Strukturen

Ausstellungseröffnung im Ammersbeker Kunst-Haus am Schüberg.

von shz.de

20. September 2018, 18:00 Uhr

Das KunstHaus am Schüberg, eine Einrichtung des Ev. Kirchenkreises Hamburg-Ost, lädt zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 23. September, um 11.30 Uhr ein. Theresa Möller setzt sich in ihren Bildern mit Eindrücken menschenleerer Orte und Landschaften auseinander. Dabei interessiert sie weniger der gesehene, konkrete landschaftliche Raum oder das einzelne gegenständliche Motiv, als vielmehr die malerische Wirkung der Farben, Fragmente und Strukturen. Der Schwerpunkt ihres Interesses liegt in der Durchdringung von vielschichtigen Oberflächen und der Entstehung von Geflechten verschiedener Elemente im Bild. Übereinanderliegende Äste, eigentümlich verschlungene Wurzeln und abgestorbene Gräser komponiert sie in ihren Arbeiten zu einer dichten Unordnung, einem verwirrenden Gelände aus organischen Formen, kontrastreichen Linien und übersteigerten Farbklängen.

Ohne den Kontakt zum Gegenständlichen zu verlieren, geht es ihr um den Raumeindruck des Bildes. Aus den in dünn lasierten Farbschichten angelegten Untergründen entstehen im malerischen Prozess durch einen gestischen Pinselstrich Kulturlandschaften, in denen ihr subjektiver Zugang zur Natur zum Ausdruck kommt. Die Arbeiten scheinen so weniger die Natur an sich zu zeigen, als einen persönlichen Blick, eine eigene Haltung und Perspektive auf die Landschaft.

Theresa Möller ist 1988 in Hamburg geboren und lebt und arbeitet in Leipzig. Sie machte 2015 ihren Bachelor in Illustration an der HAW Hamburg in der Malereiklasse von Christian Hahn und studierte dann in der Klasse für Malerei und Grafik von Prof. Annette Schröter an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, wo sie dieses Jahr mit dem Diplom abschloss. Die Ausstellung wird mit einem Gespräch der Künstlerin und dem künstlerischen Leiter des Kunst-Hauses am Schüberg, Axel Richter, eröffnet.



>Ausstellungszeitraum: 23. September bis 23. Dezember 2018. Kunst-Haus am Schüberg, Wulfsdorfer Weg 33. Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 16 Uhr. Kaffeebar und Skulpturenpark ganzjährig geöffnet.