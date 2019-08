Familienfest rund um 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt

von Patrick Niemeier

Ahrensburg | Zahlreiche Infostände, Aktionen für Kinder dazu unter anderem eine Inklusionsband auf der Bühne – bei bestem Sommerwetter hat die Arbeiterwohlfahrt den 100. Geburtstag rund um das Peter Rantzau-Haus gefeiert. Deutlich wurde dabei das breite Engagement der Awo in Stormarn – neben den zahlreichen Ehrenamtlichen gibt es mehrere hunderte feste Mitarbeiter, die z.B. in Awo-Kindergärten tätig sind. Und so präsenterte sich unter anderem der beliebte Waldkindergarten aus dem Ahrensburger Hagen.