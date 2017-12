Reinbek : Falschparker erschwert Feuerwehr-Einsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Leimig, rtn 1 von 1

von Peter Wüst

erstellt am 30.Dez.2017 | 15:20 Uhr

Reinbek | Ein zugeparkter Hydrant hat in der Nacht zu Sonnabend die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Reinbek erschwert. Vor einem Mehrfamilienhaus am Eichenbusch brannten an zwei unterschiedlichen Stellen mehrere Kunststoffmüllcontainer in voller Ausdehnung. Die meterhohen Flammen schlugen bereits in Richtung mehrerer Nadelbäume empor.

Nachdem der Falschparker mit Hilfe von Schaufeln unter den Rädern weggeschoben war, konnte die ausreichenden Wasserversorgung sichergestellt werden. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Dann zogen sie den Brandschutt und den Restmüll auseinander und löschten diesen mit Schaum.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?