Glinde in Stormarn : Falscher Polizist legt 84-Jährigen rein: Hohe fünfstellige Summe erbeutet

Die falschen Polizisten treiben weiter ihr Unwesen. Die Polizei sucht nach einem etwa 30-jährigen Täter.

von Götz Bonsen

22. Januar 2019, 11:03 Uhr

Glinde | Am Montag (21. Januar) hat erneut ein falscher Polizist zugeschlagen. Der Unbekannte erbeutete mit seiner Betrugsmasche mehrere zehntausend Euro von einem 84-Jährigen aus Glinde im Kreis Stormarn.

Das Opfer hatte von einem Mann einen Anruf erhalten, der sich als Polizist ausgab. Der Betrüger am Telefon habe laut Polizeiangaben von der Festnahme eines Einbrechers in der Nachbarschaft erzählt, bei dem ein Zettel mit Namen und Adresse des Rentners gefunden worden sei. Anschließend erkundigte er sich nicht nur nach den Vermögenswerten des Rentners. Er warnte ihn vielmehr vor einem Mitarbeiter in dessen Hausbank, der angeblich mit Kriminellen gemeinsame Sache mache.

Weiterlesen: Falsche Polizisten treiben ihr Unwesen

Das Opfer wurde aufgefordert, bei Ermittlungen mitzuwirken. Dazu solle er einen größeren Bargeldbetrag abheben und in seine Wohnung bringen. Als dieser das Geld geholt hatte, erschien wenig später an der Tür ein angeblicher Kriminalbeamter. Wegen einer vermeintlichen „Echtheitsüberprüfung“ in einem speziellen Fahrzeug der Polizei, entfernte sich der Täter mit dem Bargeld aus der Wohnung.

Personenbeschreibung des Täters:

Etwa 30 Jahre alt

1,75 Meter Körpergröße

schwarzes kurzes Haar

schwarzer Oberlippenbart

trug einen dunklen, schwarzen Anorak

sprach fließend hochdeutsch

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am 21. Januar 2019, gegen 16 Uhr im Bereich der Straße Groothegen in Glinde oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass sie niemals am Telefon nach Ihren Vermögenswerten fragen wird oder Sie bittet, Bargeld von der Bank abzuheben.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?