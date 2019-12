Fahrerflucht in Reinbek : Fall des getöteten Fußgängers bei Hamburg: Polizei sucht nach BMW

Im Zuge der Ermittlungen wurde bereits ein Mazda mit verdächtigen Unfallschäden sichergestellt. Parallel wird jedoch auch nach einem BMW gesucht.

Avatar_shz von Marle Liebelt

23. Dezember 2019, 14:07 Uhr

Reinbek | Nachdem am Samstagabend ein 42-Jähriger Fußgänger auf der Hamburger Straße in Reinbek angefahren wurde und noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Weiterlesen: Tödlicher Unfall mit Fahrerflucht: Fußgänger stirbt noch vor Ort

Erste Ermittlungen führten die Beamten zu einem Mazda, der passende Unfallschäden aufwies. Dieser wurde auf einem Parkplatz in Hamburg-Lohbrügge gefunden und sichergestellt. Ob es sich bei dem Mazda tatsächlich um das Unfallfahrzeug handelt, ist jedoch unklar.

Denn bei Ermittlungen am Unfallort wurden Autoteile gefunden, die zu einem BMW passen. Sie stammen mutmaßlich von einem 1'er BMW der Baureihe E87 oder einem 3'er BMW der Baureihen E90 und E91.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall selbst, dem Fahrer/ der Fahrerin oder dem gesuchten BMW geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 040/7277070 gemeldet werden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?