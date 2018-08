Bad Oldesloe : Fair und interkulturell

Die interkulturelle Woche bietet unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ ein spannendes Programm.

„Diese Vielfalt ist schon gigantisch“, sagt Jörg Lembke mit Blick in das druckfrische Programmheft der Interkulturellen Woche, die vom 15. September bis 3. Oktober jede Menge bereit hält. Von Ausstellungen über Vorträge, Tanz, Gottesdienst bis zu Köstlichkeiten werden 16 Veranstaltungen in der Kreisstadt geboten. „Da ist für jeden etwas dabei“, so Lembke.

Die Interkulturelle Woche wird auch diesmal mit der „Fairen Woche“ zusammengelegt, so dass sich Kunst, Kultur und Essen zu einem abwechslungsreichen Programm vereinen. „Bad Oldesloe ist neben Norderstedt landesweit einzige Stadt, die beides veranstaltet“, betont Hartmut Jokisch (Forum für Migration und Integration).

„Vielfalt verbindet“ ist das Motto der Interkulturellen Woche, die zum 14. Mal stattfindet und daran erinnern soll, dass viele Mitbürger aus den verschiedensten Ecken dieser Welt stammen. Und alle haben Traditionen und Bräuche mitgebracht, die das kulturelle Leben in Bad Oldesloe bereichern können.

Die Interkulturelle Woche beginnt am Sonnabend, 15. September, mit zwei Veranstaltungen im Bella Donna Haus, wo ab 11 Uhr die Künstlerin Regine Lüdemann Thailändische Symbole und Artefakte präsentiert. Ab 18 Uhr kann man im Mai Thai Restaurant neben gutem Essen Thai-Tanz mit thailändischen Instrumenten genießen.

Am Montag, 17. September, wird um 11 Uhr im Kub-Foyer die Ausstellung „Konsumwandel“ eröffnet, die anregen will, Konsum-Gewohnheiten langfristig zu verändern. Am Donnerstag, 20. September, lädt das Mehrgenerationenhaus Oase in der Ratzeburger Straße 20 ab 9.30 Uhr zu einem Interkulturellen Frühstück ein. Ab 15 Uhr verwandelt sich der Platz vor dem Hochhaus im Hölk in eine bunte Picknick-Meile, Motto: Color Dinner. „Wir werden sowohl Tisch und Stühle als auch das Geschirr stellen, Speisen bringen die Gäste mit“, so Maria Herrmann (Projekt „Q8“).

Eine interessante Lesung mit Gerd-Günter Finck gibt es am Freitag, 21. September, um 17 Uhr in der Oase. Im Mittelpunkt steht der Roman „Die Faust Gottes“ von Frederik Forsyth. Um 19 Uhr gibt es eine Lesung in der Galerie BO-art, wo Mahmood Falaki Kurzgeschichten und Gedichte vortragen wird (Titel „Ich bin Ausländer – und das ist auch gut so!“)

Ein Glanzlicht der Interkulturellen Woche ist die Dankes-Zeremonie „Pachamama“ aus Peru, die Fatima Mehrkens Sanchez am Sonntag, 23. September, ab 18 Uhr im Bella Donna Haus vorführt. Hier sind ausdrücklich auch Männer willkommen. Über das hochaktuelle Thema „Flucht aus Afghanistan – Asyl in Deutschland“ wird der Kieler Journalist Reinhard Pohl am Dienstag, 25. September, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus referieren. Das Thema Migration steht im Mittelpunkt des Vortrags von Prof. Dr. Oliver Auge, der am 27. September im Bürgerhaus „Schleswig-Holstein als Migrationsland“ vorstellen wird – allerdings zur Zeit des Mittelalters.

Zum Ausklang laden am 30. September die evangelische und katholische Kirche sowie die Islamische Gemeinde zu einem Gottesdienst ins Haus der Begegnung. Am 3. Oktober öffnet die Mevlana-Moschee (Turmstraße ) ihre Türen und lädt zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen ein.