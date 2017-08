Bargteheide : Fahrradwerkstatt: Schon der fünfte Einbruch

vergrößern 1 von 1 Foto: Meier 1 von 1

Die Stimmung in der Bargteheider Fahrradwerkstatt ist gedrückt. Dort, wo in ehrenamtlicher Arbeit Fahrräder für die Flüchtlingshilfe „Bunte Vielfalt“ repariert werden, wurde jetzt zum fünften Mal eingebrochen. Mehrere Fensterscheiben gingen dabei zu Bruch, es gab Vandalismus und Diebstähle. „Die Schränke wurden aufgebrochen, Ringschlösser, Werkzeuge und Ersatzteile wurden dabei geklaut“, bestätigt Werkstattleiter Martin Cornihl-Schönberg. Der letzte Einbruch geschah am vergangenen Wochenende.

Die materiellen Verluste tragen der gemeinnützige Verein und die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes. „Immer wieder müssen Fensterscheiben repariert werden“, sagt Cornihl-Schönberg. Die Einbrecher seien über das Dach des Nebengebäudes eingestiegen. „Sie haben dabei auch Fenster entriegelt für ihren nächsten Besuch“, sagt er. Cornihl-Schönberg rechnet mit jugendlichen Tätern ähnlich denen, die kürzlich die Anne-Frank-Schule verwüstet und erheblichen Schaden angerichtet haben.

Wenigstens beherrschen sie deutsche Rechtschreibung. „Schmeckt der Kaffee?“ haben sie zum Beispiel höhnisch an einen Schrank gesprayt. Der Werkstattleiter erklärt den Zusammenhang: „Unsere Kaffeebecher wurden beim Einbruch mit Ölen verschmiert.“ Dieser Vandalismus sei auf Dauer nicht gerade motivierend. Sein Appell: „Respektieren Sie die ehrenamtliche Arbeit in der Werkstatt, die wir in unserer Freizeit leisten.“ Cornihl-Schönberg denkt jetzt aber auch über den Einsatz einer Kamera nach. Der Ingenieur hatte früher beruflich mit Medizin- und Elektrotechnik zu tun, bevor er sich für die „Bunte Vielfalt“ engagierte.

Über 300 Räder wurden in der Werkstatt bisher instandgesetzt und an Bedürftige vergeben. Einige von ihnen haben sich inzwischen schon selbst das nötige Wissen angeeignet. „Es ist schön zu sehen, wie sie Fortschritte machen und ihre Räder selbst reparieren“, sagt Cornihl-Schönberg.

Über weitere Mitstreiter würde er sich freuen: „Wir suchen Leute für die Anleitung und Hilfe, die Spaß an der Weitergabe von technischem Wissen haben.“ Auch Alträder-Spenden seien willkommen. Die Werkstatt im so genannten „Krähenwald“, An den Stücken 49 ist montags und dienstags von 12 bis 17.30 Uhr geöffnet.