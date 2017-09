Bad Oldesloe : Fahrradkäfig soll es werden

Hoffentlich Nach jahrelangem Hin und Her gibt es jetzt endlich einen Beschluss zu neuen, sicheren Fahrradabstellmöglichkeiten am Oldesloer Bahnhof. Das Modulsystem von nah-sh soll es also werden. Wir wissen jetzt zwar, was wir wollen, aber es gibt weder eine Planung, noch verlässliche Aussagen zum Preis oder Zuschüssen. Die Kosten werden „voraussichtlich deutlich geringer“ ausfallen als beim Radhaus. Hoffentlich ist das keine Hintertür von CDU und FBO, es sich bei nächstbester Gelegenheit mit Hinweis auf die Haushaltslage doch wieder anders zu überlegen. Andreas Olbertz