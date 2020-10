Tangstedt : Fahrer flüchtig: Schaf schwer verletzt zurückgelassen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Das Tier wurde von seinen Qualen erlöst.

Avatar_shz von ots

08. Oktober 2020, 15:51 Uhr

Tangstedt | Ein Schaf wurde am Dienstag, 6. Oktober, in Tangstedt angefahren und verletzt an der Unfallstelle zurückgelassen. Mit gebrochenen Läufen wurde es um 10 Uhr auf der Grünfläche vor einem Verkehrsinsel auf der K51 gefunden.

„Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass das Tier von einem Fahrzeug angefahren wurde“, teilt Polizeisprecherin Sandra Firsching mit. Das Tier habe sich zuvor von der Weide seines Tierhalters entfernt. „Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde das Tier vor Ort vor weiteren Qualen befreit“, sagt Firsching.

Die Polizei in Tangstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können oder anderweitige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Tangstedt unter der Rufnummer (04109) 2049950 entgegen.

