Kreis Stormarn : Fahndung nach räuberischer Erpressung

25. September 2020, 14:54 Uhr

Bad Oldesloe | Bereits am 9. Juni ist es in der Quickborner Pascalstraße zu einem Raubdelikt auf die dortige Autowaschanlage gekommen. Ein Unbekannter begab sich auf das Gelände, bedrohte unter Vorhalt einer Schusswaffe einen 30-jährigen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der etwa 1,8 Meter große mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Täter erbeutete einen niedrigen vierstelligen Betrag und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Zum Zeitpunkt der Tat soll der Mann mit einem grauen Kapuzenpullover mit schwarzer Aufschrift auf der Brust bekleidet gewesen sein. Weiter soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei haben nicht weitergeführt.

So wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Nummer (04101)202-0. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Täter aus dem Kreis Stormarn kommt.

