Ahrensburg : Fähnchen für arme Kinder erstmals „on tour“

Stormarnschüler stecken 7248 kleine Flaggen in die Wiese vor dem Schloss.

von

20. September 2018, 19:00 Uhr

Sie wurden gut vorbereitet, die Sechstklässler aus der Stormarnschule. Bereits Anfang der Woche war Ingo Loeding, Kreisgeschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB), zusammen mit einem NDR-Team bei ihnen im Unterricht. Auf dem Lehrplan: Kinderarmut in Deutschland. „Und viele Kinder erzählten, dass sie arme Kinder kennen würden“, sagte Loeding, „Das bekommt man gar nicht so mit“, sagte Evelyn (11): „Aber wir wollen, dass sie sich nicht verstecken, sondern wissen, dass sie nicht allein sind und wir ihnen helfen.“

Für die Klasse war es daher auch selbstverständlich, bei der Aktion dabei zu sein, als gestern am Weltkindertag für jedes von Armut betroffene Stormarner Kind ein blaues Fähnchen in die Wiese vor dem Ahrensburger Schloss gesteckt wurde. „Insgesamt 7248 Fähnchen symbolisieren ebenso viele Kinder“, erklärte DKSB-Vorsitzende Birgitt Zabel. „Das ist ein trauriger Hochstand.“

Bereits zum 14. Mal wird mit der Aktion „Flagge“ für die von Armut betroffenen Kinder in Stormarn gezeigt. Einen Tag lang waren die blauen Fähnchen auf der Wiese in Ahrensburg zu sehen, ehe sie erstmals in diesem Jahr auf Reisen durch den Kreis gehen. „Dieselben Fähnchen werden auch in Reinfeld, Bad Oldesloe, Bargteheide, Trittau und Glinde eine Mahnung für die vielen armen Kinder in ihren Städten sein“, so Loeding. Derzeit haben Privatleute, Vereine oder Firmen 70 Patenschaften übernommen.