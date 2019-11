Avatar_shz von Volker Stolten

15. November 2019, 12:59 Uhr

Bad Oldesloe | Der Fachdienst 42 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung der Stormarner Kreisstadt – ist in den vergangenen Tagen umgezogen und ab sofort im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss des Gebäudes E in der Mewesstraße 22-24 in Bad Oldesloe zu finden. Die Postanschrift bleibt jedoch weiterhin Kreis Stormarn, der Landrat, 23840 Bad Oldesloe.