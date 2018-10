Excel kompakt bei der VHS

Kaufmännische oder wissenschaftliche Berechnungen, Bilanzen, Statistiken,

Datenverwaltung – Daten unterschiedlichster Herkunft bestimmen den Alltag immer mehr. Mit modernen Office-Programmen, wie Excel, können diese Daten besser und

effizienter verwaltet sowie grafisch veranschaulicht werden. In einem Kompaktkursus, der an zwei Sonnabenden stattfindet – 27. Oktober und 3. November, jeweils von 10 Uhr bis 15 Uhr –, wird anhand von einfachen und anschaulichen Beispielen notwendiges Basiswissen für den sicheren Umgang mit Excel 2013 vermittelt. Die Teilnehmenden erhalten einen ersten Überblick der wichtigsten Programmfunktionen wie etwa Aufbau, Arbeitsweise, Funktionen, Leistungsmerkmale und Möglichkeiten. Im Vordergrund stehen die Grundfunktionen der Dateneingabe, Datenkorrektur und Datenaufbereitung sowie das Tabellen-Layout. Der Kursus findet in der Volkshochschule Bad Oldesloe unter der Leitung von Arne Wempen statt. Teilnahmebeitrag: 76 Euro. Die Volkshochschule bittet um schriftliche Anmeldung, gern auch online unter www.vhsbadoldesloe.de oder auch persönlich in der Geschäftsstelle, Beer-Yaacov-Weg 1. Infos bei der VHS Bad Oldesloe: (04531) 504-140.