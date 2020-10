Ahrensburg : Essen angebrannt: Zwei Bewohner in Klinik

Kochtöpfe auf Herd versuchen starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus.

14. Oktober 2020, 10:17 Uhr

Ahrensburg | Rauchmelder piepten und es roch verbrannt in einem Mehrfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Ahrensburg. Angebranntes Essen in zwei Kochtöpfen auf dem Küchenherd hatten am Dienstagabend für die starke Rauchentwicklung gesorgt. Zwei Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich bereits alle Hausbewohner in Sicherheit gebracht und standen vor dem Haus. Unter Atemschutz rückten Feuerwehrleute in die betroffene Wohnung im Erdgeschoss vor, nahmen die Kochtöpfe vom Herd und schalteten diesen ab. Abschließend wurde das Haus mit einem Druckbelüfter entraucht und die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück.