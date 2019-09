Es war wohl Brandstiftung

Avatar_shz von shz.de

25. September 2019, 12:30 Uhr

Ahrensburg | Die Nachlöscharbeiten nach dem Brand eines Heu-und Strohlagers am Dienstagnachmittag im Ahrensburger Ortsteil Hagen dauerten bis weit nach Mitternacht an. Erst um 2.45 Uhr war der Rückbau der Schlauchleitungen abgeschlossen und die Straße wieder frei. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute der Ahrensburger Ortswehren bei den Löscharbeiten von den THW-Gruppen aus Preetz und Ahrensburg.

Äußerlich gefasst sah Landwirt Helmut Bastian den Löscharbeiten zu: „Leider bin ich nicht versichert, wer denkt denn an so was. Nun habe ich durch das Feuer mindestens 10.000 Euro Verlust. Besonders schlimm: Ein Großteil der Heuballen waren schon von meinen Kunden bestellt. Ersatz bekomme ich auf gar keinen Fall so schnell herbei.”

Als dann auch noch der Teleskoplader des THW die brennenden Heuballen zum Ablöschen auf der Wiese verteilten, atmete er kurz durch: „Jetzt machen die mir auch noch die Wiese kaputt.” Mit einer Tasse Kaffee beruhigte Peter Körner von der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensfelde den Mann und erklärte ihm die Notwendigkeit dieser Maßnahme: „Um die Flammen schnell ablöschen zu können, müssen wir die Ballen weiträumig verteilen und mit Harken auseinanderziehen, sonst sind wir bis zum frühen Morgen noch hier.”

Nach dem Feuer einer Strohmiete auf einem Acker an der Landesstraße Brauner Hirsch / Hamburger Straße geht die Polizei von Brandstiftung aus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ahrensburg (Telefon 04102 809-0) in Verbindung zu setzen. Wem sind um die Tatzeit herum im Bereich Brauner Hirsch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wie berichtet hatten am Dienstagnachmittag Autofahrer linksseitig der Hamburger Straße eine starke Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf 112 gewählt. Bei Eintreffen der Feuerwehren brannte der vordere Teil des Rundballenlagers bereits in voller Ausdehnung, auch das Buschwerk neben dem Bahndamm brannte lichterloh. Dicke Rauchsäulen stiegen in den Himmel und waren schon aus großer Entfernung gut zu sehen. Aufgrund der Besonderheiten an der Einsatzstelle hatte die Rettungsleitstelle alle Ahrensburger Ortswehren und zur Unterstützung die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf alarmiert.

Schwierigkeiten bereitete zunächst die Wasserversorgung. Um ausreichend Löschwasser an die Brandstelle zu bringen, wurde eine Schlauchleitung über mehrere 100 Meter Entfernung zur Hamburger Straße gelegt. „Mit mehreren Trupps rückten die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor, schützten das Buschwerk am Bahndamm und die Oberleitungen der Bahn”, sagte Einsatzleiter Jan Haarländer. Nach Rücksprache mit dem Notfallmanager der Bahn habe man schließlich die Schläuche unter den Gleisen verlegt, damit der Bahnverkehr um 16.49 Uhr in langsamer Fahrt wieder aufgenommen werden konnte. Dadurch lief der Zugbetrieb mit zahlreichen Fahrtausfällen und etwa 30-minütigen Folgeverspätungen wieder an.