Bargteheide : Es ist wieder Vorlesezeit: „Hexen- und Maizauber“

In der Stadtbibliothek werden wieder an vier Freitagen (26. April, 3. Mai, 10. Mai, 17. Mai) jeweils um 15 Uhr Geschichten erzählt – diesmal unter dem Motto „Hexen- und Maizauber“.

von Stormarner Tageblatt

23. April 2019, 14:35 Uhr

Bargteheide | Zu erwarten sind frühlingshaft sonnige Geschichten. Die Stadtbibliothek Bargteheide freut sich über Gast-Vorleserin Lina Kath, die beim Regionalentscheid auf den zweiten Platz kam. Am 17. Mai wird sie für Kinder ab sieben Jahren eine ihrer Lieblingsgeschichten lesen.

Die „Vorlesezeit“ ist in Kooperation mit der Gemeinschaft der Lesepatinnen und Lesepaten der Bürger-Stiftung Stormarn ein kostenloses Angebot der Stadtbibliothek Bargteheide, das sich an alle Kinder zwischen drei und zehn Jahren, an Eltern und Interessierte richtet.

Kinder, die einen Vorlesezeitpass haben, bekommen wieder bei der Veranstaltung einen Stempel. Sobald der Vorlesezeitpass voll ist, gibt es auch eine kleine Überraschung.