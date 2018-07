Ahrensburg : Es ist ein Ort des Lernens, der Bildung und der Begegnung

Die Stadtbücherei Ahrensburg wartet mit vielfältigen Angeboten auf und erfähzrtpositive Resonanz

von Rolf Blase

30. Juli 2018, 12:14 Uhr

In seinem Jahresbericht für die Stadtbücherei zieht Leiter Thomas Patzner ein positives Fazit. Dank „optimaler Rahmenbedingungen“ durch Verwaltung und Politik und der Mitwirkung von mehr als 40 Ehrenamtlichen erreicht die Bücherei 7578 Nutzer. Das ist fast ein Viertel (23 Prozent) der Ahrensburger Bevölkerung und deutlich mehr als in vergleichbaren Kommunen. So lag die Quote in Bad Oldesloe bei 14,9 und in Itzehoe bei 12,9 Prozent. Fast ebenso gut steht Norderstedt mit 21 Prozent da, wo es eine ähnlich gute Unterstützung durch den damaligen Oberbürgermeister und Präsidenten des deutschen Bibliotheksverbands, Hans-Joachim Grote gab.

Die 7578 Entleiher in Ahrensburg bedeuten 1282 Interessierte mehr als 2014, ein Plus von 20,4 Prozent. Mehr als 3000 von ihnen waren jünger als 22 Jahre. Die Zahl der Entleihungen ist seit 2014 allerdings gesunken, von 385 375 auf 366233, was knapp fünf Prozent entspricht. Daran änderte auch der Medienbringdienst mit freiwilligen Helfern nichts, der 2017 erstmals angeboten wurde. Der Rückgang traf vor allem Bücher, die mit 199 149 Entleihungen (minus 12,5 Prozent) aber immer noch den größten Anteil stellen.

Der Bestand der Bibliothek hat sich seit 2014 um 6,8 Prozent auf 60 332 Medien erhöht. Die 10 000 Euro, die die Stadtbücherei Ahrensburg im vergangenen Jahr zusammen mit dem Bibliothekspreis des Landes erhielt, wurden in Medien investiert. Im Kinder- und Jugendbereich steigen die Ausleihzahlen. Deshalb wird der Bestand vor allem an Bilder- und Vorlesebücher jetzt ausgebaut.

Am stärksten nachgefragt waren im vergangenen Jahr „Über uns der Himmel, unter uns das Meer“ von

Jojo Moyes im Bereich Schöne Literatur, „Gregs Tagebuch 11, Alles Käse!“ von Jeff Kinney bei den Kinderbüchern, das Sachbuch „Ich hatte mich jünger in Erinnerung“ von Monika Bittl und bei DVD der Film „Er ist wieder da“.

Die vermehrten Ausleihen im Kinder- und Jugendbereich führt Thomas Patzner auf die Veranstaltungen für Kinder zurück. Sehr beliebt sind auch die regelmäßigen Spielenachmittage, die die Nachfrage nach Brettspielen angefacht haben, weshalb auch der Bereich erweitert werden soll.

250 Veranstaltungen gab es in der Bücherei, 45 mehr als im Vorjahr. Die Palette reicht von Basteln über Klassenführungen, Lesungen, Vorträgen und Bilderbuchkino bis zu Konzerten. Höhepunkte waren die Gesundheitswochen in Zusammenarbeit mit der VHS und die Gesundheitsmesse „Markt der Möglichkeiten“.

132 423 Besucher zählte die Stadtbücherei 2017, um die sich elf Mitarbeiterinnen und zwei Azubis kümmern. Das sind zwar gut 5000 weniger als im Spitzenjahr 2016, aber 6170 mehr als im Vergleichsjahr 2014. „Viele Zugezogene, darunter viele Flüchtlinge, nutzen die Bücherei mit neun Internetplätzen und freiem W-Lan als Ort des Lernens, der Bildung und der Begegnung“, sagt Patzner. Die Bibliothek sei ein wichtiger Treffpunkt und Kommunikationsort für Menschen verschiedener Kulturen. Zweimal wöchentlich findet der „Dialog International“ statt, mit über 2000 Teilnehmern und Unterstützung von 43 Ehrenamtlern.

Zur Urlaubszeit wurde erneut die Aktion „Lies mich!“ gestartet. Patzner: „Es gab viele begeisterte Rückmeldungen. Unsere Bücher sind durch Deutschland gereist, eines wurde sogar in Zimbabwe in Afrika gefunden!“