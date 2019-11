Ahrensburg : Es gibt noch Wünsche zu erfüllen

Bei der Wunschzettenaktion warten noch 47 unerfüllte Listen auf Schenker.

Cordula Poggensee

28. November 2019, 14:44 Uhr

Ahrensburg | Die Schlossstadt gehört zwar zu den reichen Städten im Hamburger Speckgürtel, dennoch leben auch hier Kinder, die zu Weihnachten nur wenige Geschenke unter dem Tannenbaum finden. Für sie hat das Stadtforum bereits vor Jahren die Wunschzettelaktion ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr verbuchten die Organisatoren den Rekordandrang von 430 Kindern, die auf ein kleines, zusätzliches Geschenk hofften. In diesem Jahr sind es sogar noch mehr. „Insgesamt 47 Wünsche sind noch unerfüllt“, berichtet Antje Karstens vom Stadtforum. Die Aktion: In Geschäften liegen anonymisierte Wunschzettel von bedürftigen Kinder aus. Die können mitgenommen und erfüllt werden. Fertig gepackte Geschenke sollten spätestens am Freitag, 6. Dezember, wieder im entsprechenden Geschäft sein, damit sie zu Weihnachten bei den Kindern unter dem Baum liegen.

Wunschzettel gibt es in folgenden Geschäften:

Berlin Milljöh, Große Straße 15,

Juwelier Werning, Rondeel 5,

Kaufhaus Nessler, Hamburger Straße 4-8,

La Joliette, Hamburger Straße 2,

Restaurant Bangkok, Lohe 2-4

Sparkasse Holstein, Hamburger Straße 10.