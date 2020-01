Es geht um Zusammenhalt

Musikfestival in Sülfeld in der Kirche und der Remise

Avatar_shz von shz.de

30. Januar 2020, 12:26 Uhr

Sülfeld | Die Welle rechtsradikaler Übergriffe, die im Herbst begann, ist offenbar abgeebbt. Betroffenheit wie auch Solidarität waren zu beobachten, wie Sülfelds Pastor Steffen Paar betont: „Achtsamkeit im Umgang miteinander statt Wegschauen, Ansprechen statt Totschweigen und die Erkenntnis, dass ein mitmenschliches und demokratisches Miteinander nicht einfach vom Himmel fallen, ist das, was hier diskutiert und gelebt wurde. So haben uns die Ereignisse auch im Guten verändert“.

Um Gemeinschaft und Zusammenhalt gilt auch für ein kleines Musikfestival, das am Sonnabend, 15. Februar, um 15.30 Uhr beginnt.. Veranstalter ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sülfeld, die mit Kirche und Remise auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

Pastor Steffen Paar berichtet von Sebastian Krumbiegel, Sänger der Prinzen, der von sich aus ein Konzert in Sülfeld angeboten hat. Krumbiegel: „Es ist mein Job, die Leute erstmal zu entertainen, zu unterhalten, aber dann eben daran zu denken, dass in dem Wort Unterhaltung auch das Wort Haltung steckt.“ Zugleich meldeten sich die Musiker von den Kleinstadtpionieren aus Bad Oldesloe bei Angela Eggers und Jannes Moßner und boten ihr Mitwirken bei einem Bandkonzert in Sülfeld an. Den Auftakt macht die Dorfkapelle Sülfeld um 15.30 Uhr auf dem Platz vor dem Pastorat. Es folgenn um 16 Uhr in der Remise Gabi Liedtke aus Bad Oldesloe; 16.30 Uhr in der Kirche: #Arrested aus Lübeck; 17 Uhr in der Remise: Kleinstadtpioniere aus Bad Oldesloe; 17:30 Uhr in der Kirche: Bluesm@il aus Lübeck; 18 Uhr in der Remise: Sebastian und Jantje aus Sülfeld; 18.30 Uhr in der Remise: Commander Nilpfred aus Bad Oldesloe; 19 Uhr in der Kirche: De Drangdüwels aus Bad Oldesloe. Den Abschluss bildet dann nach einer kleinen Pause ab 20 Uhr das Konzert von Sebastian Krumbiegel in der Kirche.

„Für Verpflegung ist gesorgt“, so Jannes Moßner. „Dafür sollte man Geld mitbringen, ansonsten ist der Konzerteintritt frei. Wir sammeln für eine Organisation, die sich um Opfer rechter Gewalt kümmert“, sagt Pastor Paar. „Deren Wirken haben wir in Sülfeld dankbar erfahren, wir wollen etwas zurückgeben.“