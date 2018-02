Es bleibt bei Ausbaubeiträgen

Ahrensburg will auslaufende Satzung verlängern / Abschaffung könnte aber Thema werden

von Rolf Blase

05. Februar 2018, 16:40 Uhr

In Ahrensburg sind die Beiträge für den Straßenbau noch kein politisches Thema. Für den Bau- und Planungsausschuss am Mittwoch hat die Verwaltung empfohlen, die derzeitige Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen zu verlängern. Die Satzung vom 1. März 1998 hat nur eine kurze Laufzeit. Nach dem Kommunalabgabengesetz verliert jede Satzung nach 20 Jahren ihre Gültigkeit, wenn sie nicht verlängert wird.

„Ich gehe davon aus, dass das einstimmig beschlossen wird“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Detlef Levenhagen. Unter Federführung der Christdemokraten hatte die Jamaika-Koalition die Pflicht der Komunen abgeschafft, Grundeigentümer für den Straßenausbau zur Kasse zu bitten. In Ahrensburg wurden bis zu 75 Prozent der Kosten in Rechnung gestellt. Das konnten für den einzelnen schon mal mehrere zehntausend Euro sein.

Die Stadt könnte die Kosten übernehmen, müsste sie dann anders finanzieren, aus dem laufenden Haushalt oder durch Mehreinnahmen, zum Beispiel höhere Grundsteuern. „Die Entscheidung sollte nach sorgfältiger Abwägung getroffen werden. Die Verwaltung empfiehlt daher, die politische Meinungsbildung zur Frage, ob auf die Erhebung von Ausbaubeiträgen zukünftig verzichtet werden sollte, nicht unter einem zufällig bestehenden zeitlichen Druck durchzuführen“, heißt es in der Sitzungsvorlage aus dem Rathaus.

„Wir wollen nicht in ein rechtloses Loch fallen“, sagt Hartmut Möller, Vorsitzender der SPD-Fraktion und des Bauausschusses. Auch Levenhagen will keinen rechtsfreien Raum ohne gültige Satzung. In der Vorlage weist die Verwaltung auf Projekte aus den Vorjahren hin, die noch abgerechnet werden müssen. Neben dem Ausbau des Pionierwegs sind das vor allem die Erneuerung der Beleuchtung in vielen Straßen. Aktuell werden gerade in Ahrensburg West neue Lampen installiert, Reesenbüttler Redder und Manhagener Allee stehen 2018 auf der Liste.

Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den großen Fraktionen. Grundsätzlich hält Möller es als Sozialdemokrat für richtig, dass Anlieger für den Straßenausbau bezahlen müssen. Schließlich verbessere das den Wert des Grundstücks. Er hätte zwar nichts gegen eine andere Regelung , „aber die müsse so beschaffen sein, dass es nicht auf Mieter abgewälzt werden kann“, so Möller. Das schließt eine höhere Grundsteuer aus, da die auf Mieter umgelegt werden kann.

Bei der CDU ist man noch nicht soweit. „Es wird sicher Thema bei uns werden, aber ich weiß nicht, ob wir es mit in den Wahlkampf nehmen. Das wurde in Fraktion und Stadtverband noch nicht besprochen“, so Levenhagen. Die Verlängerung der auslaufenden Satzung sieht er aber nicht als Vorentscheidung: „Eine Satzung kann jederzeit wieder aufgehoben werden.“