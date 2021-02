Kreis Stormarn : Erzieherinnen sorgen sich aufgrund der Kita-Öffnung

Stormarner Erzieherinnen fordern mehr Fakten, Impfmöglichkeiten, Schnelltests und Luftreinigungsgeräte.

Bad Oldesloe | Mehrere Erzieherinnen wenden sich mit einem offenen Brief an die Landesregierung. Sie sind nach eigener Aussage in Sorge, weil am Montag, 22. Februar. der Regelbetrieb in Kitas starten soll. Wir veröffentlichen an dieser Stelle ihren Brief. „Am Montag, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.