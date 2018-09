Bargteheide : Erstmals gemeinsames Fest

Gelungene Premiere: Die Amtswehren und der Schützenverein feiern zusammen in Bargteheide.

von shz.de

02. September 2018, 12:31 Uhr

Zwei Festzüge marschierten am Wochenende zum Bargteheider Schützenplatz. Am Sonnabend waren das die Freiwilligen Feuerwehren aus Stadt und Amt. Nach einer Kranzniederlegung am Ehrenmal setzte sich ein beeindruckender Zug aus Menschen und Fahrzeugen in Bewegung. Gestern folgten dann die Gäste des Schützenvereins. Erstmals wurden Schützenfest und Amtsfeuerwehrfest gemeinsam auf dem Schützenplatz gefeiert.

Am Sonnabend hatten die ehrenamtliche Helfer in der blauen Uniform ihr Fest. Traditionell begann es mit den Wettkämpfen. Diesmal ging es zunächst um ein koordiniertes Zweierrennen auf einer Art Ski. Danach sprintete ein Mannschaftsmitglied zu seiner Truppe, musste dabei aber eine Tür öffnen. Drei Schlüssel hatte jeder parat, nur einer davon passte.

Groß war der Jubel bei der Mannschaft aus Todendorf. Sie hat den Wettbewerb mit 47 Sekunden als Schnellste gewonnen, wie schon im Vorjahr. Auf den weiteren Plätzen folgen Fischbek, Delingsdorf, Tremsbüttel, Bargfeld-Stegen, Jersbek, Nienwohld, Klein Hansdorf und Hammoor. Die rote Laterne hat die Wehr aus Elmenhorst bekommen. Die Gastgeber aus Bargteheide nahmen traditionell nicht an den Wettkämpfen teil.

Bei den Jugendwehren lagen die Tremsbütteler mit einer Minute fünf Sekunden vorn und holten den Pokal. Delingsdorf, Fischbek, Bargfeld-Stegen, Hammoor folgten, Schlusslicht waren die Jugendlichen aus Klein Hansdorf.

Mit dem gastgebenden Schützenverein gibt es viel Übereinstimmungen. „Wir sind auf der gleichen Welle“, sagte Bargteheides Wehrführer Hinnerk Bielenberg am Sonnabend: „Sie besuchen heute Abend unseren Ball, wir kommen morgen zum Katerfrühstück.“ Axel Steinmatz war begeistert über die zahlreichen Besucher auf dem Schützenplatz: „Auf den Dörfern kommen viel weniger zu den Feuerwehrfesten.“ Und Amtswehrführer Harald Gebe lobte das Organisationstalent der Bargteheider Wehr.