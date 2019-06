Reinbek : Erster Schritt zur Integration mit „Deutsch Test für Zuwanderer“

Nach sieben Monaten Deutsch-Integrationskurs haben die Kursteilnehmer bei der Awo Reinbek mit dem Zertifikat B1 bestanden.

von Cordula Poggensee

10. Juni 2019, 09:16 Uhr

Reinbek | Wenn es um die Integration von Flüchtlingen geht, sind Sprachkenntnisse entscheidend. Bei der Awo-Reinbek haben 13 Teilnehmer aus elf verschiedenen Ländern beim Intergrationskurs allen Grund zur Freunde: Sie haben den Sprachtest der B1-Prüfung bestanden.

Damit hat die Reinbeker Awo eine Hürde geknackt: Bestehen bundesweit durchschnittlich 50 Prozent der Kurse den B1-Sprachtest waren es in Reinbek 70 Prozent.

Sieben Monaten Deutsch-Integrationskurs hatten die Kursteilnehmer hinter sich, ehe sie sich der Prüfung „Deutsch Test für Zuwanderer“ stellten und mit dem Zertifikat B1 bestanden. Auch den Test „Leben in Deutschland“ absolvierten die Teilnehmer aus Syrien, Irak, Iran, Kasachstan, dem Kosovo, Polen, Moldawien, der Türkei und Ukraine, Eritrea und Afghanistan. In dem geht es um Politik, Recht, Landeskunde und Alltag.

Bei Abschlussfeier berichteten die Schüler über ihre Ziele und Träume für das Leben in Deutschland. Die 32-jährige Irina aus Kasachstan will weiterlernen und einen berufsbezogenen Deutschförderkurs mit dem Ziel Deutsch-Niveau B2 besuchen. Die studierte Buchhalterin und Wirtschaftsprüferin hat ein konkretes Ziel vor Augen: Die Arbeit in einem Steuerbüro. Die Aussichten dafür sind gut. Ein erster Schritt auf dem Weg dorthin ist für Irina ein Praktikum in einer Beratungsgesellschaft für steuerliche und betriebswirtschaftliche Anliegen.

Möglich wurde das Praktikum durch die Begleitung von Jobcoach Martina Karger vom Projekt Comma plus. „Wir legen bei Comma plus großen Wert auf die Erfassung der Kompetenzen, um so die Teilnehmer professionell auf den deutschen Arbeitsmarkt vorzubereiten“, berichtet Martina Karger So spreche man mit umliegenden Firmen, um den Schülern erste berufspraktische Erfahrungen durch Praktika zu ermöglichten. Daraus hätten sich bereits erfolgreiche Arbeitsverträge oder Anbahnungen in eine Ausbildung ergeben.

Die enge Anbindung an die Deutschkurse ermöglicht den Projektteilnehmern, ihre Sprachkenntnisse auch in beruflicher Hinsicht zu erweitern und zu verbessern.

Unterstützung für ihre Arbeit im Intergrationskurs bekam eine weitere Teilnehmerin außerdem vom Reinbeker Spendenparlament, das einen Teil der Fahrtkosten zum Kursort übernahm. „Dank der großzügigen Spende konnte die Teilnehmerin den Kurs besuchen und erfolgreich abschließen. Das war eine wichtige Unterstützung“, sagt Ilona Akopjan, Einrichtungsleiterin im Awo-IntegrationsCenter.