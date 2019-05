von shz.de

27. Mai 2019, 17:30 Uhr

Bad Oldesloe | Die Schule ist geschafft, die Ausbildung beginnt – diesem neuen Lebensabschnitt fiebern viele junge Menschen entgegen. Schließlich verdient man mit dem Start ins Arbeitsleben nicht nur endlich sein eigenes Geld, sondern wird auch deutlich unabhängiger.

Rund 519.700 Menschen haben 2018 einen Vertrag im Rahmen einer dualen Berufsausbildung abgeschlossen. Sie haben meist die gleichen Fragen bewegt, die sich Schulabgänger beim Einstieg ins Berufsleben stellen: Wie laufen die ersten Tage in einer dualen oder fachschuli-schen Ausbildung ab? Was erwartet mich zum Start? Und wie gelingt der Übergang vom Klassenzimmer in den Betrieb reibungslos? Antworten geben die Expertinnen und Experten des abi>>Chats. Am Mittwoch, 5. Juni, widmen sie sich in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr dem Thema „Erste Tage in der Ausbildung“. Unterstützt werden sie von den Redakteurinnen und Redakteuren des abi>>Magazins.

>Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Teilnahme ist kostenfrei.