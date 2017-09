Bad Oldesloe : Erste Hilfe für die Seele

vergrößern 1 von 1 Foto: ank 1 von 1

15.Sep.2017

Der plötzliche Tod eines Familienmitglieds im häuslichen Raum reißt vielen Betroffenen den Boden unter den Füßen weg. Nach einer vergeblichen Reanimation stellt der Rettungsdienst den Tod fest. Wie soll es weitergehen? In Situationen wie diesen stehen landesweit kirchliche Notfallseelsorger bereit: Sie kommen, wenn der Rettungsdienst geht.

In Stormarn jedoch war genau das in den vergangenen Jahren problematisch. Durch die Freiwilligkeit, am Notfallseelsorgedienst teilzunehmen, war die Organisation und somit die zuverlässige Betreuung der Betroffenen in Stormarn schwierig. Auf Initiative von Margarethe Kohl, Pastorin und Beauftragte für den Kirchenkreis Hamburg-Ost, und Kollege Wolfgang Stahnke, ebenfalls Pastor und Beauftragter für den Kirchenkreis Plön-Segeberg, wurde die kirchliche Notfallseelsorge in einem neuen System für Stormarn wieder aufgenommen. Damit erfüllen die Pastoren nicht nur ein Versprechen der Nordkirche, die Notfallseelsorge flächendeckend anbieten zu können, sondern auch die dringende Bitte des Innenministeriums, die bisherige Lücke im Kreis wieder zu schließen. Die Hürden bei der professionellen Einrichtung einer kirchlichen Notfallseelsorge waren unter anderem die funktionale Einbindung in den Rettungsdienst.

Damit eine zuverlässige Benachrichtigung durch die Leitstelle per Telefon erfolgen kann, sind alle 41 Pastoren der beiden Kirchenkreise für die Region Stormarn wochenweise im wechselnden Schichtdienst im Einsatz. Und das zusätzlich zu ihren anderen Tätigkeiten. Für die emotional fordernde Mehrarbeit habe man gerade in der Anlaufphase viel Überzeugungsarbeit im Kollegium leisten müssen, berichtet Margarethe Kohl. Bei sämtlichen Todesfällen im häuslichen Bereich sind die Pastoren nach Benachrichtigung durch die Leitstelle in 45 Minuten vor Ort. „Egal wann ich wo zur Notfallseelsorge komme, bringe ich etwas mit und zwar den Glauben, den ich den Trauernden an die Hand geben kann“, so Margarethe Kohl: Man wisse nie, was einen erwarte. Mal seien sie Pastor und Zuhörer, mal Trostspender, mal derjenige, der das Geschehene strukturiert und Organisationshilfe für die nächsten Schritte leistet.

„Das direkte und sehr persönliche Mensch-zu-Mensch-Gespräch ist eigentlich der Schlüssel“, erklärt Pastor Wolfgang Stahnke. Schon die bloße Anwesenheit könne manchmal helfen. Es sei eine große Herausforderung, der sich die Pastoren in ihrer Arbeit stellen würden, verdeutlicht Rettungsdienstassistent Kai Neumann, der auch Verantwortlicher für die Einsatznachsorge bei Einsatzkräften ist. Die kirchliche Notfallseelsorge sei außerdem eine erhebliche Entlastung der Rettungsdienste, zum Beispiel beim Überbringen von Todesnachrichten. Auch die Pastoren müssen das Erlebte verarbeiten: Dafür brauche man vor allem ein stabiles soziales und berufliches Netz, so Kohl. Zusätzlich würden die Pastoren in Gesprächen mit Kollegen oder in Gebeten ihre Arbeit verarbeiten. Für die Zukunft wünschen sich Kohl und Stahnke eine noch engere Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, damit die Arbeit noch besser und weniger belastend aufgeteilt werden kann. Für das Jahr 2018 ist, obwohl sehr fortbildungsintensiv, zusätzlich die Begleitung von Betroffenen im öffentlichen Raum, also an Unfallstellen geplant.