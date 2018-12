Bad Oldesloe : Erste Endrundenteilnehmer stehen fest

Die D-, B- und A-Juniorenfußballer haben die ersten Vorrundenspiele der Hallenkreismeisterschaften im Futsal absolviert. Die ersten Endrundenteilnehmer stehen bereits fest.

von Sascha Sievers

22. Dezember 2018, 07:00 Uhr

Kurz vor Weihnachten wurden in den ersten Altersklassen die Endrundenteilnehmer der Hallenkreismeisterschaften im Futsal ermittelt. In der Trittauer Sporthalle bildeten die Vorrundenspiele der D-, B- und A-Junioren den Auftakt.

Bei den D-Jugendlichen sicherten sich in der Gruppe 1 der VfL Oldesloe (Verbandsliga) und der TSV Bargteheide (Kreisliga) das Startrecht für die Endrunde, die am 23. Februar 2019 in der Oldesloer Stormarnhalle ausgetragen wird. In der Gruppe 2 wurde Verbandsligist SSC Hagen Ahrensburg seiner Favoritenrolle gerecht. Als Vorrunden-Zweiter qualifizierte sich zudem Kreisligist Bargfelder SV. In der Gruppe 3 setzten sich der SV Eichede (Verbandsliga) und B-Klassist SV Timmerhorn-Bünningstedt durch.

Bei den ältesten Jahrgängen war das Teilnehmerfeld übersichtlicher. Lediglich acht Teams kämpften am Sonntag bei den B-Junioren um den Einzug in die Endrunde, die am 13. Januar 2019 in Trittau durchgeführt wird. In der Gruppe A setzte sich Oberligist Eichede souverän durch und schaffte vor Landesligist Bargteheide den Sprung in die Finalrunde. In der Gruppe B machten die Landesligisten SSC Hagen Ahrensburg und TSV Trittau das Rennen.

Auch bei den A-Junioren gingen insgesamt nur acht Teams an den Start. Besonders hitzig ging es in der Gruppe 1 zu. Neben vier Zeitstrafen wurden gleich vier Rote Karten verhängt. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte Staffelleiter Waldemar Wasken kopfschüttelnd und wunderte sich vor allem darüber, dass alle Feldverweise auf Dauer im letzten Turnierspiel ausgesprochen wurden. „Da ging es bereits um nichts mehr“, sagte Wasken. Zwei Hoisdorfer und zwei Pölitzer hatten ihre Emotionen allerdings dennoch nicht im Griff und kassierten jeweils wegen grober Unsportlichkeit Rot. Zuvor hatten sich beide Mannschaften bereits neben dem VfL Oldesloe für die Endrunde am 13. Januar in Trittau qualifiziert.

Dort wird auch der TSV Bargteheide vertreten sein. Der Oberligist sicherte sich ungeschlagen als Sieger der Gruppe 2 das Ticket für die Finalrunde, vor dem Bargfelder SV (4 Punkte) und dem SV Preußen Reinfeld, dem zwei Unentschieden zum Weiterkommen reichte.

Fortgesetzt werden die Vorrundenspiele der Junioren am Sonnabend, den 5. Januar 2019. In Ahrensburg spielen dann die C-Jugendlichen in zwei Gruppen zu je sieben Teams ihre Endrundenteilnehmer aus.