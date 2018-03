Ahrensburg vertagt : Ersatzbau erstmal verschoben

Stadtverordnete entscheiden später über Erweiterungsbau für Rathaus und verabschieden den Schulentwicklungsplan.

von shz.de

28. März 2018, 06:13 Uhr

Auf ein „Signal gegenüber den Mitarbeitern der Verwaltung“ hatte Bürgermeister Michael Sarach gehofft, als es um die Erweiterung des Rathauses ging. Doch die Ahrensburger Stadtverordneten hielten in der Sitzung am Montagabend den formalen Weg ein: Die eilig formulierte alternative Beschlussvorlage Erweiterungsbau statt Container (das Konzept Büro-Container war im Hauptausschuss krachend gescheitert, wir berichteten) wurde von der Tagesordnung genommen.

„Fraktionen, Hauptausschuss und eventuell noch der Bauausschuss – das ist der richtige Weg“, rückte CDU-Fraktionschef Detlef Levenhagen die Reihenfolge wieder gerade. Es sei „keine Eile geboten.“ Das Thema soll nun in der nächsten Sitzung der Stadtverordneten, behandelt werden. Die Politiker tagen am 28. Mai noch einmal in ihrer alten Besetzung, auch wenn am 6. Mai Kommunalwahlen sind.

Viel vorgenommen hat sich Ahrensburg mit dem Stormarnplatz im Zentrum der Stadt. Nach Ansicht einiger fast zu viel: Bau einer Tiefgarage unter der bestehenden Mehrzweckfläche, Erweiterungsbau für das Rathaus (genauer Standort steht noch nicht fest) und der Bau eines urbanen Parks für alle Altersgruppen mit Integration der neuen Skateanlage. Während sich Rafael Haase (SPD) erfreut darüber zeigte, dass man jetzt endlich vorankomme, forderte Thomas Bellizzi (FDP) ein Gesamtkonzept für das Gelände. Die entsprechende Änderung des Bebauungsplans 80 A wurde einstimmig beschlossen.

Einstimmig wurde auch der Schulentwicklungsplan der Stadt Ahrensburg für den Zeitraum 2017 bis 2021 beschlossen. Unter anderem soll für die Grundschule Am Hagen im kommenden Jahr ein Ausbaukonzept erstellt werden. Der jetzige Standort der Fritz-Reuter-Schule wird nach Fertigstellung des Neubaus an der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule aufgegeben.

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen sollen zum 1. August 2018 nicht angehoben werden. Allerdings, so Doris Brandt (CDU), seien Veränderungen nicht auszuschließen.