Eichede : Erntedank in Eichede mit „Uns Dörp Eik“

Das Erntedankfest soll eine Brücke zwischen dem Gestern und Heute schlagen.

von shz.de

27. September 2018, 16:31 Uhr

Dass Erntedank als Fest der Achtsamkeit eine Brücke zwischen dem Gestern und Heute schlagen kann, zeigen die Interessengemeinschaft „Uns Dörp Eik“ und Pastorin Susanne Schumacher im Erntedankgottesdienst. Diesen feiert die Ev. Kirchengemeinde diesen Sonntag ab 11 Uhr in der Eichedeer Kirche. „Uns Dörp Eik“ – allen voran Gerd Peemöller, Alfred Gatermann, Hans-Ulrich Michaelsen und Joachim Stapelfeldt – präsentieren einen Schatz, den alle Geschichtsfreunde der Region kennen sollten. In großer Verbundenheit mit Ort, Scholle und plattdeutscher Sprache gestalten sie den Gottesdienst mit. Alfred Gatermann schuf dazu eigens einen textlichen Rahmen. Auch Mitglieder des Kirchengemeinderats werden die Texte in der herbstlich geschmückten Kirche unter neuer Erntekrone vortragen. Für den musikalischen Rahmen sorgen Kantor Andis Paegle und die Kantorei. Bei einer Suppe im Anschluss gibt es Gelegenheit, über das Erinnerte und Erlebte ins Gespräch zu kommen. Die Interessengemeinschaft „Uns Dörp Eik“ entstand 2008 im Rahmen der Vorbereitung der 750-Jahr-Feier. Sie hat rund 20 Mitglieder und trifft sich regelmäßig zum Austausch von Erfahrungen und Erinnerungen an das alte Eichede. Weitere Infos gibt es von Gerd Peemöller, (04534) 291485.