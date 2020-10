Ernte schon im kommenden Jahr

Die ersten Bäume auf der neuen Streuobstwiese am Piepenhorster Weg wurden gepflanzt

Avatar_shz von shz.de

28. Oktober 2020, 12:37 Uhr

Großhansdorf | Mit etwas Glück kann im kommenden Jahr schon das erste Obst auf der neuen Streuobstwiese in Großhansdorf geerntet werden. Der Startschuss dafür fiel gestern auf einer Gemeindefläche beim Kleingartenverein am Piepenhorster Weg. Zwei Apfelbäume wurden dort gepflanzt. „Die Bäume sind bereits zehn Jahre alt und können schon bald Ertrag bringen“, sagte Jörn Andresen von der gleichnamigen Gartenbaumschule. Es seien alte und robuste Sorten, deren Früchte im Supermarkt nicht erhältlich seien.

Ein Finkenwerder Herbstprinz und ein Roter Berlepsch sind die ersten Obstbäume auf der Wiese. Gespendet wurden sie von Friedhelm Kiesler. „Zum Firmenjubiläum im vergangenen Jahr haben wir 2500 Euro Startkapital für den Verein gestiftet“, sagt er. „Großhansdorfer Streuobstwiesen“ heißt der Zusammenschluss, der das Projekt weiter betreuen möchte. Andresens Firma wird für Pflege der Bäume und die nötigen Rückschnitte sorgen. „Wir schaffen Tracht für die Bienen und Nahrung für andere Lebewesen“, sagt er.

Bisher war die Fläche an einen Landwirt verpachtet, der dort Heu gemacht hat. Die Gemeindevertretung gab jetzt grünes Licht für die Bepflanzung. „Auf den beiden Wiesen mit insgesamt sieben Hektar Fläche ist Platz für etwa 400 Obstbäume“, sagt Bürgermeister Janhinnerk Voß. Er ist auch Vorsitzender des Vereins. Voß hofft, dass viele Bürger mit Baumspenden zur Streuobstwiese beitragen: „Bei Geburtstagen, Hochzeiten, Geburtstagen, einem Hauskauf oder einfach so. Die Spender dürfen ihren Namen auf einer Plakette an den Bäumen selbst verewigen.

Für einen Obstbaum werden etwa 130 Euro fällig. Die gewünschte Sorte können Spender selbst bestimmen. „Wir sammeln die Aufträge, im Frühjahr kann dann die nächste Pflanzaktion stattfinden“, sagt Voß. Erste Spenden seien bereits eingegangen. Fürs Frühjahr ist auch eine Infoveranstaltung zum richtigen Obstbaumschnitt geplant. Auch eine Blühwiese soll auf dem Gelände gesät werden.

„Es ein wunderbarer Ort, um die Natur zu erhalten“, sagt Kiesler, „auch für die Zukunft der Kinder in der Gemeinde.“ Für sie biete die Wiese Anschauungsunterricht und die Möglichkeit, die Früchte zu ernten. Arnold Martini vom Kleingartenverein ist zweiter Vorsitzender des Vereins. Er hebt die ökologische Funktion des Projekts hervor: „Es verbessert Lebens- und Wohnqualität und die biologische Vielfalt.“

„Jeder kann bei uns Mitglied werden, auch Firmen und andere juristische Personen“, so Kassenwart Felix Peters. Der Mindestbeitrag liege bei 10 Euro pro Jahr. Kontakt zum Verein ist unter der E-Mailadresse grosshansdorferstreuobstwiesen@web.de möglich.