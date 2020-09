Zeugen gesucht : Erneuter Einbruch in Tangstedt – diesmal bei einem Kiosk

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

07. September 2020, 10:40 Uhr

Tangstedt | In der Nacht von Freitag auf Samstag, 5. September, ist es in Tangstedt in der Eichholzkoppel zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in einem Kiosk gekommen, teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Teil des dortigen Geschäftsgebäudes und gelangten so in das Innere. Hier durchbrachen die Täter laut Polizei eine Wand zu dem betroffenen Kiosk und lösten um 1.50 Uhr einen Alarm aus.

Zigaretten geklaut

Die Einbrecher entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos, teilt die Polizei mit.

Beamte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen vor Ort eine Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Tatnacht beziehungsweise an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter 040 52806-0 entgegen.

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag, 31. August, ist es in Tangstedt in der Eichholzkoppel zu einem Einbruch gekommen.

