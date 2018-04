Geesthacht : Erneute Brandstiftung auf Gelände der ehemaligen Teppichfabrik

Geesthachts Feuerwehr musste erneut zur alten Teppichfabrik ausrücken. Dort brannte es nun schon zum dritten Mal.

von Timo Jann

03. April 2018, 07:19 Uhr

Geesthacht | In der Nacht zu Dienstag hat es auf dem Dach einer alten Produktionshalle der Geesthachter Teppichfabrik gebrannt. Die Feuerwehr war eine Stunde lang im Einsatz und konnte an dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude größeren Schaden verhindern.

Großfeuer zerstört Gebäude in ehemaliger Geesthachter Teppichfabrik

Nach Polizeiangaben hatten vier junge Männer angeblich Verdächtige gesehen und verfolgt, als diese auf das eingezäunte, 22 Hektar große, Gelände gingen. Dann informierten sie die Polizei.

Foto: Timo Jann

Die Beamten stellten gegen 23.20 Uhr eine Rauchentwicklung fest und forderten die Feuerwehr an. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera konnte auf dem Sheddach der Halle eine warme Stelle lokalisiert werden. Noch während eine Leiter zur Erkundung in Stellung gebracht wurde, fing es dort plötzlich mit Flammenbildung an zu brennen. Personen konnten auf dem Dach aber nicht mehr festgestellt werden.

In der vergangenen Woche hatte es auf dem Areal zwei Mal gebrannt. Erst brannte ein altes Büro aus, dann wurde eine historische zweigeschossige Villa völlig zerstört.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?