Erneut schwarzes Wochenende auf Schleswig-Holsteins Straßen

04. August 2019, 14:20 Uhr

Neumünster/Talkau | Lange Staus entlang von Autobahnen in Schleswig-Holstein sowie rund um Hamburg – mehrere schwere Unfälle und Autobrände. Für Polizei, Feuerwehr und Retter gab es erneut viel zu tun auf den Straßen im nördlichsten Bundesland.

Ein besonders schwerer Unfall ereignete sich auf der B 205 bei Neumünster. Ein 61-jähriger Berliner geriet hier mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende Ford-Fahrerin habe zwar ausweichen können, so die Polizei. Das Auto geriet jedoch ins Schleudern, touchierte den hinter dem Mercedes fahrenden Wagen. Während deren Insassen unverletzt blieben erlitten alle drei Ford-Insassen leichte Verletzungen. Das Auto des 61-Jährigen indes stieß dann mit einem in Gegenrichtung fahrenden Kleinbus frontal zusammen, dessen Fahrer schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Der 61-jährige Unfallverursacher wurde jedoch lebensgefährlich verletzt, und eine 94-Angehörige im Auto starb noch an der Unfallstelle.

Gleich vier Schwerverletzte gab es bei einem Verkehrsunfall in Osterstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Ein 50-Jähriger aus Hamburg war am frühen Sonnabendmorgen mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei gestern mit. Dort stieß er frontal mit dem Auto einer 46 Jahre alten Frau aus dem Kreis Schleswig-Flensburg zusammen. Beide Autos überschlugen sich und blieben im Straßengraben liegen. Die beiden Fahrer sowie die zwei 17 und 19 Jahre alten Beifahrer der Frau kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ausnahmezustand herrschte geradezu gestern Vormittag auf der A 23 zwischen Schenefeld und Itzehoe-Nord: Hier hatte auf der Fahrbahn in Richtung Süden ein Auto gebrannt. Zwischenzeitlich war die A 23 in dem Bereich wegen Explosionsgefahr sogar in beiden Richtungen voll gesperrt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Das Fahrzeug war vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Gegen Mittag war die Fahrbahn in Richtung Norden wieder frei. In Richtung Süden staute sich der Verkehr aber kilometerlang. Auch der Rückreiseverkehr vom Wacken-Festival war betroffen.

Unbekannt ist noch die Ursache eine Autobrandes gestern Mittag in Neumünster-Wittorf: Ein Kleintransporter war hier in Flammen aufgegangen – Einsatzkräfte zweier Freiwilliger Feuerwehren löschten den Brand. Nur ein Wrack blieb übrig.

Zu kilometerlangen Staus indes führte ein Autobrand auf der A 24 in Höhe Basthorst im Kreis Herzogtum Lauenburg. In Richtung Berlin – etwa drei Kilometer vor der Ausfahrt Talkau – fing ein Renault Megan, in dem ein Mann und eine Frau saßen, an zu brennen. Der Fahrer lenkte den Wagen auf den Standstreifen, setzte einen Notruf ab und holte noch einen Koffer und eine Tasche aus dem Auto heraus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Flammen den Wagen bereits voll erfasst. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab – vom Auto blieb allerdings nur noch ein Wrack übrig. Brandursache war möglicherweise ein technischer Defekt.