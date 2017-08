Bad Oldesloe : Erneut Laterne umgefahren

vergrößern 1 von 1 Foto: G. Manzel 1 von 1

Freitagmorgen gegen 10 Uhr stellten Beamte der Polizei Bad Oldesloe im Rahmen der Streife fest, dass in der Bahnhofstraße, unmittelbar an der Ecke zur Katharine-Faust-Straße, ein Laternenmast quer auf dem Gehweg lag. Offenbar wurde dieser durch ein Fahrzeug umgefahren. Dies ergibt sich aus den Unfallspuren vor Ort. Die Beamten haben auch Glassplitter eines Rücklichtes aufgefunden. Ein Unfallverursacher war vor Ort jedoch nicht anzutreffen. Gemeldet hatte sich auch niemand. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen? Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sonst Angaben zum flüchtigen Verursacher machen? Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier in Bad Oldesloe: (04531) 501-555.