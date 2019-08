Bad Oldesloe : Erneuerung der Fahrbahn- und Radwege

Segeberger Straße wird am Sonnabend, 3. August gesperrt.

von shz.de

02. August 2019, 09:53 Uhr

Die Stadt Bad Oldesloe erneuert zur Zeit in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr die Fahrbahndecke der Bundesstraße 75, Konrad-Adenauer-Ring, zwischen den Kreuzungen Pferdemarkt/Segeberger Straße und Schützenstraße, einschließlich der Kreuzung am Pferdemarkt und der begleitenden Radwege. Nach Fertigstellung der Asphaltarbeiten im Kreuzungsbereich Segeberger Str./ Pferdemarkt ist es nun erforderlich, die Fugen dort herzustellen. Hierfür ist es notwendig, die Segeberger Straße noch einmal am heutigen Sonnabend, 3. August, zu sperren. Fußgänger können die Segeberger Straße, den Berliner Ring und den Pferdemarkt an den Ampeln überqueren. Bedingt durch widrige Witterungsverhältnisse kann es erforderlich werden, die Fugenarbeiten auf Sonntag, 4. August, zu verschieben. Die Aufhebung der Vollsperrung der Segeberger Straße erfolgt spätestens am Montag, 5. August, um 5 Uhr. Die Stadt Bad Oldesloe bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.