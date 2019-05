Erle e.V. bangt weiter um die Zukunft

von Patrick Niemeier

13. Mai 2019, 17:45 Uhr

Bad Oldesloe | Die Verdienste des Oldesloer Vereins „Leben erleben“ (Erle e.V.) stellt keine politische Fraktion in Abrede, aber darüber, wie es in Zukunft weitergehen kann, gehen die Meinungen noch auseinander.

Das finanzielle Problem des Vereins, der unter anderem den Abenteuerspielplatz in Oldesloe professionell ausgebaut hat und betreut, hat sich abgezeichnet. Denn im Herbst endet die Förderzeit durch „Holsteins Herz“. Damit stehen dem Verein ab Herbst statt 78.333,33 nur noch 45.000 Euro zu Verfügung.

Aktuell war die Beschlusslage des Finanzausschuss, dass der Verein 36.000 Euro - wie zuvor – für das Jahr 2019 erhält und zusätzlich 9900 Euro für den Zeitraum Ende dieses Jahres, in dem „Holsteins Herz“ nicht mehr fördert. Doch nun tauchte im BSKA der Vorschlag auf, dass 45.000 Euro plus die 9900 Euro gezahlt werden sollen. „Ich finde es nicht richtig, dass einfach so durchgewunken werden soll, ohne dass die Deckung klar ist. Das ist nicht sauber“, so Andreas Lehmann (CDU). Einfach anders entscheiden, als es der Haushalt und die Finanzausschussbeschlüsse vorsehen. ginge nicht, egal wie wichtig man ein Projekt finde. Erle selbst wünscht sich Zusagen vor allem für nächstes Jahr bis zum Sommer. Der Wunsch war es bisher, dass die Stadt ab 2020 die Fördersumme von rund 80.000 Euro übernimmt. Vor allem „Die Linke“ und die „Grünen“ engagieren sich für diese Lösung.