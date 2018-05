Erinnerung an Mütter des Grundgesetzes

von Andreas Olbertz

03. Mai 2018, 06:00 Uhr

Das Grundgesetz hat 61 Väter. Aber es haben auch vier Frauen maßgeblich am Text der Verfassung mitgewirkt, vor allem an Artikel 3 „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“. An diese „Mütter des Grundgesetzes“ will Oldesloes Gleichstellungsbeauftrage Marion Gurlit jetzt mit einer Ausstellung erinnern. Im Foyer des Kub werden noch bis Ende Mai – unterbrochen von einer Woche, in der die Ergebnisse des Wettbewerbs für das VHS-Gelände dort präsentiert werden – diverse Schautafeln über Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel gezeigt.