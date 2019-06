Eichede : Erfolgreicher Abschluss

Die A-Juniorenfußballer des SV Eichede verabschieden sich mit 3:1-Sieg gegen Heide aus der Regionalliga Nord.

von shz.de

03. Juni 2019, 14:44 Uhr

Eichede | Zum Klassenerhalt hat es nicht gereicht, zumindest aber verabschiedeten sich die A-Juniorenfußballer des SV Eichede mit einem Erfolgserlebnis aus der Regionalliga Nord. Am letzten Spieltag feierten die Stormarner im Landesderby gegen den Heider SV einen 3:1 (1:1)-Heimsieg und beendeten die Spielzeit 2018/19 mit 16 Punkten auf Rang zwölf.

„Unsere Mannschaft hat noch einmal alles rausgehauen und ein gutes Spiel gemacht“, freute sich SVE-Assistenztrainer Niclas Warsteit. Die Anfangsphase war allerdings etwas zäh, beide Teams waren zunächst darauf bedacht keine Fehler zu machen. Eine erste Unachtsamkeit in der Heider Defensive bestrafte Luca Kähler, der in der 25. Minute die Stormarner in Front brachte. Aber die Gäste von der Westküste ließen sich nicht hängen , glichen durch Mika Kieselbach wenig später aus (37.). „Zur Pause hätten wir eigentlich führen müssen, waren aber ein Mal nicht wachsam genug“, ärgerte sich Warsteit, dass beim Stande von 1:1 die Seiten gewechselt wurden.

Nach dem Wiederanpfiff wollten die Gastgeber die Vorentscheidung erzwingen. Bis zur 62. Minute hielt Heide dem Druck der Stormarner stand. Dann brachte Fares Hadj die „Young Bravehearts“ erneut in Front. Danach war die Luft bei den Gästen spürbar raus. „Der Gegner war müde“, stellte auch Warsteit fest. Der HSV hatte noch die Strapazen des Landespokal-Endspiels gegen Bundesligaaufsteiger Holstein Kiel vom vergangenen Donnerstag in den Knochen. Und die Partie, die Heide mit 1:4 verloren hatte, sorgte offensichtlich für schwere Beine bei den Gästen. Im weiteren Verlauf jedenfalls wuchs die Dominanz der Stormarner, die sich weitere Chancen erspielten. Doch Hadj, Kähler, Lasse Voigt und auch der eingewechselte Mohamed Fane verpassten es, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Erst kurz vor Schluss machte Hadj den Sack endgültig zumachte. „ Wir haben stark gefightet und auch spielerisch überzeugt, mit der Leistung können wir zufrieden sein“, freute sich Warsteit über einen erfolgreichen Abschluss.

SV Eichede: Gelzer – Kloß (78. Dervishi), Zittlau, Amara, Pfefer – Schmidt – Haas, Tochy (58. Fane), Voigt – Kähler (85. Luma), Hadj.

Heider SV: Barfknecht – Nissen, Hotic, Bracht, Flindt (46. Westensee) – Kieselbach (66. Schönberner), Ayene (46. Bardehle), Ademi – Detlefs-Bartels, Krause (46. Knoll), Paulsen.



Tore: 1:0 Kähler (25.), 1:1 Kieselbach (37.), 2:1 Hadj (62.), 3:1 Hadj (88.).