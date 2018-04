Im Aufwind : Erfolgreiche Ostern für SVT

Fußball-Kreisklasse A: Tabellenführer SV Türkspor Bad Oldesloe feiert im Titelrennen zwei Siege, Verfolger SSC Hagen II aber bleibt dran.

Mit zwei Siegen am Doppelspieltag des Osterwochenendes haben die Fußballer des SV Türkspor Bad Oldesloe ihre Ausgangslage im Titelrennen der Kreisklasse A Süd-Ost verbessert. Der SVT bezwang den VfR Todendorf mit 3:0 und den VfL Rethwisch mit 5:3 und thront weiter an der Tabellenspitze. Verfolger SSC Hagen Ahrensburg II blieb Türkspor durch einen 4:1-Erfolg bei Eintracht Lübeck aber auf den Fersen – und hat bei neun Punkten Rückstand noch drei Spiele mehr auszutragen.

SVT Bad Oldesloe – VfR Todendorf 3:0 (0:0)

SV Türkspor Oldesloe – VfL Rethwisch 5:3 (3:0)

SV Eintracht Lübeck – H. Ahrensburg II 1:4 (0:2)

SSV Pölitz II – VfL Rethwisch 1:4 (0:1)

VfL Tremsbüttel II – SV Siek 1:1 (0:0)

Der erste Durchgang war ein reines Abtasten beider Teams. Torchancen waren daher Mangelware. Das sollte sich im zweiten Abschnitt mit der ersten Möglichkeit durch Talha Ergül ändern, die der SVT-Akteur gleich verwertete (47.). Oldesloe gewann Oberwasser und legte nur drei Minuten später das 2:0 und noch das 3:0 (63.) durch Ergül nach. „Wir haben verdient gewonnen“, sagte Türkspor-Trainer Sebastian Fojcik.Die Mannschaften benötigten eine gewisse Anlaufzeit, ehe die Partie zu einem Spektakel wurde – Tore fielen allerdings auch schon in der zähen Anfangsphase. Nach zehn Minuten zirkelte Vedat Bingöl einen Freistoß aus 25 Metern in den rechten Winkel und hatte damit seinen Fuß justiert: In der 35. Minute wiederholte er das Kunststück aus 30 Metern – VfL-Schlussmann Maximilian Chylla gab dabei eine unglückliche Figur ab. Der SVT hatte die Partie fortan im Griff. „In der Schlussphase hat bei uns aber die Konzentration nachgelassen“, sagte SVT-Coach Sebastian Fojcik.Die Ahrensburger haben nach dem 2:3 zuletzt gegen den VfL Rethwisch in die Erfolgsspur zurück gefunden. „Der Beginn der Partie war etwas zerfahren“, analysierte SSC-Trainer Sascha Bartlakowski: „Aber nach der Führung hat sich meine Mannschaft gefunden.“Die Gäste zeigten sich von der Niederlage gegen den SVT am Ostersamstag gut erholt. Drei Minuten vor dem Seitenwechsel und vier Minuten nach Wiederanpfiff traf Christopher Willuhn für Rethwisch. Die Gastgeber kamen nach dem Anschlusstreffer gegen die überlegenen Rethwischer zwar mehr zum Zuge, verstanden es aber nicht, die sich bietenden Chancen zu verwerten. Wie schon des Öfteren musste SSV-Trainer Jens Gellers feststellen: „Wer unten steht, dem fehlt das Glück.“Das Remis werteten beide Trainer am Ende als „gerechtes Ergebnis“. VfL-Coach Michael Burg hatte in der zähen Begegnung erkannt: „Beide Teams wollten keine Fehler im Abstiegskampf machen.“ SVS-Betreuer Lars Stolt erklärte derweil: „Es war von beiden Mannschaften eine zerfahren geführtes Spiel.“ Weder die VfL-Reserve noch Siek präsentierten den Zuschauern einen geordneten Spielaufbau, sondern ein Fehlpassfestival. Stattdessen half der Zufall zu zwei sehenswerten Treffern.