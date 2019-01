Erfolgreich zurück in den Beruf

von shz.de

29. Januar 2019, 15:46 Uhr

Für Berufsrückkehrende bietet Sonja Redmann von der Agentur für Arbeit am Dienstag, 15. und 22. Februar, einen zweiteiligen Workshop zum Thema „Erfolgreich durchstarten – Strategien für den beruflichen Wiedereinstieg“ in Bad Oldesloe an. Was wird heute auf dem Arbeitsmarkt erwartet? Sind meine Qualifikationen noch aktuell? Wo und in welcher Form erhalte ich Unterstützung? Wie bekomme ich Beruf und Familie unter einen Hut? „Die Zeit für den Wiedereinstieg kann kaum besser sein als jetzt, denn Unternehmen sind auf der Suche nach Fachkräften“, sagt Redmann. „Darüber hinaus erleichtern flexible Arbeitszeitmodelle in vielen Firmen heute die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“ Doch wie finde ich das Unternehmen, das zu mir passt und wie stelle ich meine Kompetenzen wirksam heraus? Redmann möchte mit den Teilnehmern Antworten auf diese Fragen erarbeiten. Start ist je 9 Uhr, Ende gegen 12.30 Uhr. Treffpunkt ist das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit am Berliner Ring 8 - 10.



>Interessenten können sich bei Sonja Redmann: (04531) 167 208 oder Mail an badoldesloe.bca@arbeitsagentur.de anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.