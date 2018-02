Ahrensburg : Er wollte wahllos auf Menschen schießen – Polizei nimmt 61-Jährigen fest

Der Mann hatte die Tat seiner Pflegerin angekündigt und sie auch mit einer Waffe bedroht.

von dpa

19. Februar 2018, 16:26 Uhr

Ahrensburg | Ein Spezialeinsatzkommando hat am Montag in Ahrensburg im Kreis Stormarn einen 61 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll zuvor eine Schießerei angedroht haben. Bei dem Mann wurden zwei Schreckschusswaffen und eine weitere Schusswaffe gefunden, die noch überprüft werden müsse, berichtete die Polizei am Montag.

Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hatte die Polizei gerufen, weil der von ihr betreute 61-Jährige am Sonntag angekündigt hatte, er werde in den nächsten Tagen in Ahrensburg wahllos auf Menschen schießen. Bereits am Freitag hatte der Mann die Pflegekraft mit einer Waffe bedroht.

Als die Einsatzkräfte am Montagmorgen seine Wohnung stürmten, schlief der Mann. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 61-Jährige wurde vom Amtsarzt in eine Fachklinik einwiesen.

