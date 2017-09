Bad Oldesloe : „Er war ein großartiger Mensch“

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 08.Sep.2017

Es war ein Riesenschock für viele Oldesloer: Vor einem Jahr, am 20. September 2016, verstarb der bekannte Filmemacher Thomas Gericke völlig überraschend im Alter von nur 60 Jahren. Bis zuletzt arbeitete der beliebte Medienpädagoge an einem Filmprojekt über das Kultur- und Bildungszentrum, das an dessen Eröffnung gezeigt werden sollte. Dazu ist es leider nie gekommen, der Film blieb unvollendet. Wie viele Filme Thomas Gericke eigentlich gedreht hat, weiß niemand so genau, es gibt keine Filmographie. Er hat jedoch zahlreiche Image- und Werbefilme für die Stadt und viele Vereine gedreht. Ausschnitte aus sechs oder sieben seiner bekannten Filme werden am Mittwoch, 20. September, ab 19 Uhr unter dem Motto „In Memoriam Thomas Gericke“ im Saal des Kubs gezeigt.

„Es soll eine bunte Collage werden über die Stadt und ihre Vereine zu Ehren von Thomas Gericke“, sagt Angelika Reichel vom Verein Hospizbewegung Oldesloe und Umgebung, die auch die Idee für diesen ganz besondern Abend hatte. Thomas Gericke hat nicht nur über die Hospizbewegung einen Film gedreht, sondern auch über die Arbeit der DRK-Budgetberatung und die Oldesloer Marktgemeinschaft. Zu den Highlights seiner Arbeit gehören auch die fünf Filme über die Open-Air-Aufführungen von „Bad Oldesloe macht Theater“ und zwei Filme über die Stadtführungen des Vereins. Es gibt auch einen zehn Jahre alten Imagefilm über die Stadt, der in Auszügen gezeigt werden soll. „Der ist inzwischen schon ein bisschen nostalgisch und man kann sehen, was sich in den zehn Jahren verändert hat in der Stadt“, sagt Angelika Reichel.

Am Gedenkabend werden Zusammenschnitte und Sequenzen aus den Filmen Gerickes zu sehen sein, zuvor werden Vereinsvertreter Texte und ganz persönliche Erinnerungen an Thomas Gericke vorlesen. Aufgelockert wird der Abend von Gesangseinlagen der Sängerin Sabrina Ward, die sich dabei an den Musikgeschmack des Filmemachers orientiert, der Fan von Rockmusik war.

„Thomas war meist total entspannt und locker. Er war ein Selfmademan und hatte ein eigenes System, Filme zu drehen. Er hat sehr vielfältig gearbeitet“, sagt Cornelia Steinert von der DRK-Budgetberatung. Er habe sich wahnsinnig viel Zeit für seine Filme genommen, lobt auch Ilona Rehme den Verstorbenen. „Dabei war er immer ruhig, locker und freundlich. Und er konnte begeistern.“ Beim Filmen habe er stets eine Riesenausdauer und -motivation bewiesen, Bezahlung sei für ihn zweitrangig gewesen“, betont Cornelia Steinert. „Sein Tod hat mich sehr betroffen gemacht damals. Er war ein Filmemacher, der sich toll in die Materie einfühlen konnte. Er war ein großartiger Mensch“, sagt Angelika Reichel.

Der Filmabend hält auch eine kleine Premiere bereit, denn der nur zweieinhalb Minuten lange Imagefilm über den Oldesloer Wochenmarkt wurde bisher noch nie öffentlich gezeigt. „Wir hoffen, dass nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch viele Oldesloer kommen, die Thomas kannten“, so Angelika Reichel.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.