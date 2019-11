2. Handball-Bundesliga : Entsetzen in letzter Sekunde

Lübeck-Schwartau kassiert gegen Aue späten Gegentreffer zum 23:23 (14:10).

22. November 2019, 15:06 Uhr

Lübeck | Mehr Stabilität, resoluteres Zweikampfverhalten und weniger technische Fehler hatte Piotr Przybecki vor der Partie in der 2. Handball-Bundesliga gegen den EHV Aue von seinen Akteuren gefordert. Mit einem Heimsieg wollte der VfL Lübeck-Schwartau im Abstiegskampf einen Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Doch daraus wurde nichts. Praktisch in letzter Sekunde rissen die Gäste dem von Przybecki gecoachten VfL Lübeck-Schwartau einen sicher geglaubten Sieg noch aus den Händen. Nach einer 14:10-Pausenführung mussten sich die Lübecker am Ende mit einem 23:23-Unentschieden begnügen.

„Das ist bitter. Wir haben gefightet und auch in der Abwehr eigentlich gut gestanden. Leider konnten wir die Konzentration aber nicht hochhalten und haben uns zum Ende hin zu viele Fehlwürfe erlaubt“, sagte der VfL-Trainer und gestand, dass sich das Remis eher wie eine Niederlage anfühlte: „Wir sind natürlich alle enttäuscht.“

Der VfL war ordentlich gestartet, legte durch Finn Kretschmer aus spitzem Winkel das 1:0 vor (1.). Auf der Gegenseite parierte Dennis Klockmann in der zerfahrenen und umkämpften Partie zwar einen Versuch von Benas Petreikis, doch Sicherheit gewannen die Hansestädter noch nicht. Technische Fehler, dazu einige „Fahrkarten“, sorgten dafür, dass die Gäste Oberwasser bekamen. Im Zwischenstand von 3:6 (13.) spiegelte sich das wider. Dann aber wendete sich das Blatt: Thees Glabisch, ein Treffer von Klockmann in Überzahl ins verwaiste Tor und Steffen Köhler sorgten mit dem 6:6 für Stimmung in der Halle (18.). Die Erzgebirgler schienen in dieser Phase beeindruckt, wurden hektischer in ihren Aktionen und taten sich offensiv extrem schwer. Nachdem Dadi Runarsson gegen den Club, bei dem der Isländer als 17-Jähriger einst seine Karriere startete, aus dem Rückraum zum 11:9 (26.) traf, setzte sich der VfL bis zur Pause auf vier Tore ab.

Nach Wiederbeginn galt es dann zunächst, eine Schrecksekunde zu überstehen. Klockmann war ohne Fremdeinwirkung ausgerutscht, konnte aber weiterspielen. Nachdem Aue auf 14:12 verkürzt hatte, verteidigte der VfL in der umkämpften Partie seinen Vorsprung bis zum 20:17 durch Glabisch (47.). Anschließend begann das Zittern. Spätestens als Kevin Lux zum 21:21 ausglich, war alles wieder offen. Markus Hansen schien sein Team nach einer Einzelleistung in der Schlussminute mit dem 23:22 den Sieg beschert zu haben, doch ein Kreisanspiel auf Bengt Bornhorn ließ die Hansehalle verstummen. „Das ist ärgerlich. Wir müssen das nun sacken lassen“, sagte Glabisch entsetzt über den späten Ausgleich.

VfL Lübeck-Schwartau: Mallwitz, Klockmann (1) – Glabisch (9), Gonschor, Raguse, Hansen (1), Ranke, Waschul (1), Schult (2), Köhler (1), Schrader (2), Kretschmer (2), Claasen, Runarsson (2), Möller, Bruhn (2). – Spielfilm: 1:1 (3.), 2:3 (8.), 4:6 (15.), 6:7 (19.), 9:8 (24.), 12:9 (27.), 14:10 (30.) - 15:12 (36.), 18:15 (41.), 19:17 (47.), 22:21 (54.), 23:23 (60.). – Zuschauer: 1804.