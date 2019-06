Entscheidung vertagt

Aufstieg zur Fußball-Landesliga: Spiel zwischen SSC Hagen und TuS Rotenhof findet vorerst nicht statt

von Sascha Sievers

06. Juni 2019, 16:55 Uhr

Ahrensburg | Der SSC Hagen Ahrensburg hat sich eine gute Ausgangsposition vor dem finalen Spiel der vorsorglich angesetzten Aufstiegsrunde der Verbandsliga-Vizemeister erarbeitet. Die von Carsten Holst trainierten SSC-Fußballer gewannen auch ihre zweite Partie auf neutralem Platz in Bornhöved gegen den VfR Laboe mit 6:2 (1:1). Zwar feierte der TuS Rotenhof ebenfalls seinen zweiten Sieg (4:1 gegen Nortorf), aufgrund der besseren Tordifferenz aber reicht den Stormarnern im direkten Aufeinandertreffen nun ein Remis, um die Runde zu gewinnen.

Dass letztlich auch der Sprung in die Landesliga herausspringt, ist eher unwahrscheinlich. Dazu müssten zwei Landesligisten bis zum Meldeschluss am 17. Juni auf ihren Startplatz verzichten (wir berichteten). Nicht zuletzt deshalb kam Klaus Schneider der Bitte nach, das eigentlich für Montag geplante Entscheidungsspiel auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Beide Mannschaften haben an Pfingsten terminliche Schwierigkeiten. „Diese Partie wird daher nun erst dann ausgetragen, wenn klar ist, dass auch der Gewinner tatsächlich in die Landesliga aufsteigt“, erklärte der Spielausschussobmann des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Natürlich könne auch nach dem Meldeschluss noch etwas passieren. „Aber wenn die neue Saison am 1. Juli beginnt, werden wir endgültig Klarheit haben.“ Gänzlich gestrichen wurde bereits das Spiel zwischen Nortorf und Laboe, die beide keine Chance mehr haben, die Aufstiegsrunde zu gewinnen.

Gegen den VfR waren die Ahrensburger zweimal in Rückstand geraten. „Vielleicht haben wir den Gegner nach dessen deutlicher Auftaktniederlage auf die leichte Schulter genommen“, vermutete Carsten Holst. „Wir waren etwas nachlässig.“ Unruhig aber wurde der SSC-Coach weder nach dem 0:1 (28.) noch nach dem 1:2 (49.). „Dafür hatten wir bis dahin schon zu viele Chancen und die deutlich größeren Spielanteile“, sagte Holst. Und in der Tat, ließen sich die Ahrensburger nicht beirren und schenkten dem Gegner durch Tarek Thun (35., 75.), Sebastian Pott (61., 83.), Kai Pohlmann (67.) und Jan Niklas Danger (79.) am Ende noch ein halbes Dutzend Gegentore ein.