Enthüllung der noblen Art

Mit einem Lachen warf sich Eric Kandel das rote Band um den Hals, das er kurz zuvor bei der Einweihung eines Kunstfotos in „seiner Schule“ durchtrennt hatte. Locker und gelöse war die Stimmung beim jüngsten Besuch des Nobelpreisträgers, der erneut aus New York in die Schlossstadt gekommen war. Anlass war die Enthüllung des besagten Fotos im Veranstaltungssaal der Schule, die seit 2015 seinen Namen trägt.

Der Neurowissenschaftler war sichtlich und auch hörbar erfreut, vor den Schülern sprechen zu können. „Ich hoffe ihr werdet hier am Gymnasium eine so gute Schulzeit haben, wie ich es an meinem Gymnasium in New York hatte“, erklärte er und trug eine Anekdote von seinem Studiumbeginn bei. Er hätte sich die Aufnahme für Havard gar nicht leisten können, hätte man ihm nicht damals geholfen. Kleinigkeiten und Unterstützungen machen manches Mal große Unterschiede aus – berichtete er. Wie die Dinge auf ihre ganze eigene Art und Weise oftmals zusammenhängen, wurde dann auch bei der Enthüllung klar.

Das Foto zeigt ein Kunstwerk, das einst die Ahrensburger Klinik zierte. Erst sollte es auch beim Abriss und Umbau erhalten bleiben. Doch das war nicht möglich. Das Werk des Ahrensburger Künstlers Hans-Christian Koglin wurde allerdings von einem Ahrensburger Fotografen im Bild festgehalten. Für diese Fotografie wurde ein Standort gesucht. Der Direktor des Gymnasiums, Gerde Burmeister, stammt nicht aus Ahrensburg, aber wie es der historische Zufall so will, war Koglin einst sein Kunstlehrer. „Wir sind eine öffentliche Einrichtung, warum sollten wir das Foto hier nicht aushängen“, dachte sich Burmeister. Dass das gelang, lag an einem weiteren Zufall. Denn Kandel hatte bei einem früheren Aufenthalt einen Kunstgutschein erhalten, den er ausgerechnet in der Koplin-Villa einlöste. Und so entstand auch dort ein Kontakt und ein neuer Zusammenhang.

Neben der feierlichen Präsentation des „Klinikbildes“ hatte auch die Schülervertretung noch etwas Künstlerisches vorbereit. Zahlreiche Schüler hatten einzelne Bilder für zwei mosaikhafte Kandel-Porträts vorbereitet, die entsprechend bunt ausfielen. „Damit wird Individualität und auch Zusammenhalt ausgedrückt. Das stärkt unser Gemeinschaftsgefühl“, erklärte Jule Marleen Ihlow, eine der Schulsprecherinnen. Kunstfan Kandel zeigte sich begeistert von der kreativen Gruppenarbeit. „Die sind großartig geworden. Die sehen ja besser aus als ich. Es ist mir eine Ehre, dass diese Schule meinen Namen trägt. Ich habe sie ins Herz geschlossen“, schloss der Nobelpreisträger Kandel.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 08.Jun.2017 | 15:50 Uhr