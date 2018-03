Beste Schülerzeitung : Ente triff Zebras – zu Besuch beim THW

Die Ente von der TMS ist als beste Schülerzeitung des Landes ausgezeichnet worden. Die Redaktion wurde dafür zu einem Spiel des THW nach Kiel eingeladen.

von Andreas Olbertz

17. März 2018, 08:00 Uhr

Sie ist die beste Schülerzeitung Schleswig-Holsteins: Ente. Im Rahmen des Schülerzeitungswettbewerbs der Provinzial Nord bekamen die Schüler der Theodor-Mommsen-Schule jetzt die Chance, ein Bundesligaspiel des THW Kiel zu verfolgen und neben Profi-Journalisten Interviews mit Spielern zu führen.

Die TMS erwies sich mit ihrer Schülerzeitung Ente als beste Schule aus Schleswig-Holstein. Mehr als 40 Grundschulen und weiterführende Schulen aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bewarben sich um den Titel. Die Oldesloer Nachwuchsjournalisten durfte sich auf den Besuch eines Bundesligaspiels des THW Kiel gegen den HC Erlangen, freuen und vor Ort selbst als Reporter aktiv werden.

„Es freut mich, dass eine Schülerzeitungsredaktion aus Bad Oldesloe mit so großem Erfolg am Wettbewerb teilgenommen und mit ihrem Preis Einblick in den Arbeitsalltag der Medien erhalten hat“, so Lars Habermann, Bezirkskommissar der Provinzial, der den Schülerredakteuren vor Ort gratulierte und ihnen ihre Urkunde übergab.

Nach dem Sieg der Kieler Zebras folgte das Highlight für die Redakteure: Auf der anschließenden Pressekonferenz und in der Mixed-Zone hatten die Schüler Gelegenheit, Interviews mit Handball-Stars zu führen – Schulter an Schulter mit professionellen Sportjournalisten. Das Ergebnis wird in der nächsten Ausgabe der Ente zu lesen sein.