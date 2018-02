Ensemble Querbeet in der Eichedeer Kirche

Das Ensemble Querbeet gastiert am Sonnabend, 3. März, ab 19 Uhr in der Eichedeer Kirche. Tanja Wuppermann (Flöte), Anne Raap (Blockflöte, Oboe, Englischhorn), Bettina Lüdtke (Klarinette, Bassklarinette, Fagott) und Stefanie Klatt (Gitarre). Das Ensemble wird an diesem Abend bei einigen Stücken von Andis Paegle, Kirchenmusiker in der Region Eichede-Bargteheide, am Klavier begleitet. In dieser ungewöhnlichen Besetzung musiziert das Ensemble bereits seit drei Jahren. Sie arrangieren die meisten Werke für ihre Instrumente selbst um und haben jahrelange Erfahrung in Kammermusik und Orchester. Bei ihrem Konzert in der Eichedeer Kirche spielt Querbeet Werke aus der Renaissance, Barock, Wiener Klassik, von Fritz Kreisler, Folkloristisches, Südamerikanisches sowie Swing/Calypso. Der Eintritt ist frei.