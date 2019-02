Kommentar : Engagement und Hype

von Patrick Niemeier

01. Februar 2019, 13:12 Uhr

Die „Fridays for future“-Demonstrationen setzen durchaus Zeichen. Junge Menschen gehen für ein Thema auf die Straße, das einem Teil von ihnen echt am Herzen liegt. Die zum Teil reaktionär wirkenden Reaktionen mancher Politiker, das biedere Verhalten einiger Schulleiter motiviert den engagierten Teil nur noch mehr. Es sind beeindruckende Momente, wenn man sieht, wie manche junge Mitbürger sich reinhängen. Man möchte dann eigentlich gar kein „aber“ anhängen. Doch man muss es. Denn mit laufendem Motor stehen einige Eltern und auch Mitschüler nicht weit entfernt , bringen und holen Teilnehmer ab. Beim Bäcker um die Ecke wird ein Schüler – mit „Rettet die Welt“- Plakat noch unter dem Arm – gefragt, ob er einen wiederverwendbaren Becher hat oder möchte. „Nein, sowas will ich nicht“, lacht er. Der wirkliche Wandel findet weiterhin nicht auf Plakaten und in Sprechchören, sondern in den Köpfen statt. Sonst bleibt nur Hype, Schulausflug und Event.